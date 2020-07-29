中國055型「南昌艦」晝夜實彈對岸射擊訓練　多個畫面首見

中國海軍首艘055型導彈驅逐艦南昌艦（舷號101）主炮射擊訓練畫面於近日公開，同時有消息曝光第三艘055的改進細節。

央視報道稱，北部戰區海軍某艦艇訓練中心近日組織南昌艦等3艘新型艦艇，進行了連續10天的海上訓練。這次訓練中，055型首艘驅逐艦南昌艦進行了白天和夜間主砲對岸上目標實彈射擊訓練，一批新型艦艇執行多種作戰任務能力得到有效檢驗。

報道形容，由南昌艦、成都艦和大同艦組成的艦艇編隊離開青島某軍港碼頭不久，海面就飄起濃霧，海上視距不足百米，艦艏看不到艦艉，3艘艦按照既定計劃向預定海區航行，展開了複雜氣象條件下的多科目訓練。訓練持續到晚上，夜間射擊對人員和艦艇行動要求更高，官兵實施瞄準和觀測也更加困難。南昌艦進行的是對岸上目標射擊。視頻顯示，岸上的目標被有效擊中，此次南昌艦主砲對岸射擊圓滿結束。

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055型艦是中國自主研製的新型萬噸級驅逐艦。對於055服役，中國官方強調，該型艦先後突破大型艦艇總體設計、信息集成、總裝建造等關鍵技術，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

055首艦南昌艦於1月12日在青島軍港正式加入戰鬥序列，官方指這標誌中國海軍驅逐艦實現由第三代向第四代跨越。055研發商中船重工701所的文章曾披露，該型艦艇實現境內首次、世界空白的「電推」技術，標誌中國水面艦船推進系統達到國際先進水平。

電推指的是「艦船中壓直流綜合電力推進系統」，文章指，該系統比目前西方國家最頂級配置的「艦艇中壓交流綜合電力推進系統」還要先進。

目前，055型艦除南昌艦正式服役外，中國第二艘055被指命名為「拉薩艦」。而對於第三艘055，外界指其在有關細節上已經發生了變化，後續艦艇或許還會發生變化。

觀察人士稱，第三艘055最明顯的細節改變就是對煙囱進行了改進，以降低信號特徵，減少對艦上雷達和其他電子設備的影響。

除了煙囱這種明顯的改進之外，還有人猜測第三艘055在艦載直升機方面也會進行改變。中國海軍的直-20直升機雖說已經研製成功，但還在緊張的試飛和調製當中，所以055首艦南昌艦使用的是直-9C和米-28反潛直升機，這樣的搭配雖說綜合能力不俗，但在一定程度上也發揮不出055大驅真正的威力。

而第三艘055在艦載直升機方面，直-20上艦還是存疑，不過隨着中國軍事技術的發展，無人機也是有可能上艦的，並且很有可能出現在055上。如果用無人機代替傳統直升機的話，軍艦則可以對目標進行時間更長的偵查，也可以在目標海域進行長時間監控，進入危險海域的顧慮也會大大降低。

除這些改進外，還有消息指其主炮也有望使用電磁軌道炮，近些年網上同樣出現了電磁軌道炮上艦測試的圖片，而且已經持續多年。分析指，上述技術一旦運用到055型驅逐艦上，其水平將同美軍的「朱姆沃爾特」級驅逐艦在同一水平線上，綜合作戰能力再次得到大幅度提升。