反駁蓬佩奧對華政策演講　外交部：「美國改造中國論」註定失敗

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周四（23日）發表對華政策演講，指美國與中國盲目接觸的舊政策已經失敗，中方沒有像美方預期那樣發生改變，他呼籲世界各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」。 對此，中國外交部發言人汪文斌周三（29日）回應稱，所謂「美國改造中國論」註定會失敗，敦促蓬佩奧之流摒棄陳舊過時的冷戰思維和意識形態偏見，正確看待中美關係。

7月23日，美國國務卿蓬佩奧在加州尼克遜總統圖書館暨博物館發表演說。（AP）

據此前報道，蓬佩奧以尼克遜總統圖書館暨博物館作為演講會場，尼克遜（Richard Nixon）在1972年歷史性訪華，事隔近半世紀後，蓬佩奧呼籲自由世界須戰勝中國的新極權。

他還表示，自己無意批評尼克松與對華接觸政策，指美國政府當時向中國示好，是希望誘導改變，但該政策對中國的利好遠多於美國，且中國並沒有發生當時尼克松寄望的改變。

對於上述言論，汪文斌表示，近期蓬佩奧等一些美國政客四處炮製所謂的「中美接觸失敗論」和「美國改造中國失敗論」，針對這些論調，中方已經闡明了有關立場。

汪文斌稱，所謂「中美接觸失敗論」不尊重歷史、不符合事實，而所謂「美國改造中國論」註定會失敗。（資料圖片/AP）

汪文斌強調，所謂「中美接觸失敗論」不尊重歷史、不符合事實。中美恢復交往和建交近50年來，中美兩國人民從中受益良多。統計顯示，中美經貿關係支撐美國國內260萬個就業崗位，超過了7.25萬家美國企業在華投資興業。在多邊層面，從處理地區熱點問題到應對反恐、防擴散等全球性議題，中美合作辦成了許多有利於兩國也有利於世界的大事。

他又指，所謂「美國改造中國論」註定會失敗。「每個國家所走的道路都是基於各自的文化傳統和歷史積澱，應該由本國人民來決定，任何勢力都沒有資格去否定其他國家選擇的道路。世界是豐富多彩的，中美儘管社會制度不同，但是完全可以做到並行不悖，和平共存。」

汪文斌稱，蓬佩奧等人出於一己的政治需要，否定過去四十多年來美國以往歷屆政府的對華政策以及在對華關係上取得的進展，試圖重新挑起意識形態的對立，即便在美國國內也不得人心。

他說，中美關係攸關兩國人民的福祉和世界的和平穩定，中方敦促蓬佩奧之流摒棄陳舊過時的冷戰思維和意識形態偏見，正確看待中國和中美關係，立即停止損害中方利益、破壞中美關係的言行，為兩國關係重新回到正常發展軌道創造必要條件。

（綜合報道）