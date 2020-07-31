北斗三號系統建成及開通儀式在京舉行　習近平出席

今天（7月31日）上午，北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式在北京人民大會堂舉行。 國家主席、中共中央總書記習近平出席儀式，並宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通。

中共中央、國務院、中央軍委稍後對北斗三號全球衛星導航系統建成開通發出了賀電。

北斗衛星導航系統是中國自主研發的全球衛星導航系統。1994年，北斗衛星導航系統啟動建設。20多年間，中國在西昌衛星發射中心共組織了44次北斗發射任務，利用長征火箭，先後將4顆北斗一號試驗衛星、55顆北斗二號和北斗三號組網衛星送入預定軌道。

今年6月23日，北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星成功發射，其全球衛星導航系統星座部署至此全面完成。

目前全球衛星導航系統僅有4名成員，分別是美國的全球定位系統（GPS）、俄羅斯的格洛納斯（Glonass），歐洲的伽利略系統（Galileo），以及中國的北斗。不過由於「格洛納斯」和「伽利略」都存在衛星老化和星載系統失靈的問題，目前實現全球覆蓋且提供穩定服務的只有美國的GPS與中國的北斗。

據央視直播，今天一同出席儀式的還有國務院總理李克強、國務院副總理韓正、劉鶴，以及中共中央軍委辦公廳主任鍾紹軍等人。

6月23日，北斗三號系統最後一顆組網衛星，在西昌衛星發射中心發射。（資料圖片）

與中辦主任丁薛祥並稱中南海「一文一武」兩大秘的鐘紹軍現為中共中央軍委辦公廳主任、中國人民解放軍選舉委員會委員。相比緊隨習近平左右時常曝光在媒體面前的丁薛祥，鍾紹軍這個軍委主席大秘似乎更加低調而神秘，在網絡上幾乎很少看到關於他的公開報道。

在中共廳局級以上官員公開的簡歷中，鍾紹軍的資料極為神秘，具體經歷不詳。直至2018年全國「兩會」之後，解放軍和武警部隊共產生269名全國人大代表，鍾紹軍入列名單中，其個人資料在中國人大網也首度曝光。

資料顯示，鍾紹軍出生於1968年10月，浙江開化人。鍾紹軍的仕途起步於浙江也得益於中共領導人習近平的浙江經歷。2002年年底習近平主政浙江之時，鍾紹軍就開始擔任習的秘書；2007年習近平主政上海，鍾紹軍成為上海市委辦公廳副主任；半年後習近平進入中央，鍾紹軍也入京，擔任中央辦公廳調研室政治組長等職。