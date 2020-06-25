利用北斗衛星細查採捕船航行軌跡　中證監揭發獐子島集團財務造假

以養殖扇貝、鮑魚等海產品為主的內地上市公司獐子島集團，曾經先後在2014年、2017年、2018年及2019年發表虧損公告，理由都與扇貝「受災」有關。 中國證監會近日就公布兩份處罰決定書，指獐子島財務造假，給予警告及處罰款60萬元（人民幣．下同），同時15名責任人員處罰3萬元至30萬元不等的罰款，4名主要責任人更被採取5年至終身市場禁入處罰。 值得一提是，中證監是借助北斗衛星導航系統進行調查，據此認定獐子島在成本、營業外支出、利潤等多方面造假。

+ 2

獐子島集於1992年9月成立，其後於2006年在深交所上市，主營業務為水產養殖業、水產加工業、水產貿易業、冷鏈物流業等，主要產品包括蝦夷扇貝、海參、鮑魚、海螺、海膽。獐子島曾以養殖蝦夷扇貝聞名業界，但近年來頻頻宣稱扇貝「受災」。例如在2014年10月，獐子島聲稱受到海洋牧場災害，100多萬畝蝦夷扇貝絕收，前三季業績由預報盈利轉為巨額虧損8億元。2017年，獐子島再稱「部分海域的底播蝦夷扇貝存貨異常」，全年業績由預計盈利變為巨虧7.23億元。及至2019年4月，獐子島第一季度虧損4314萬元，理由依然是「底播蝦夷扇貝受災」。

惟中證監在處罰決定書中指出，獐子島在2014年、2015年已連續兩年虧損的情況下，客觀上利用海底庫存及採捕情況難發現、難調查、難核實的特點，不以實際採捕海域為依據進行成本結轉，導致財務報告嚴重失真。受虛減營業成本、虛減營業外支出影響，獐子島在2016年年度報告虛增資產1.311477億元，虛增利潤1.311477萬元，虛增利潤佔當期披露利潤總額的158.15%，追溯調整後該年利潤總額為負4822.23萬元，淨利潤為負5543.31萬元，業績由盈轉虧。此外，獐子島在2017年年度報告中，將以前年度已採捕海域列入核銷海域或減值海域，虛增營業成本，並通過虛增營業外支出和虛增資產減值損失等方式，誇大虧損幅度，整體來看虛減利潤2.786509億元，佔當期披露利潤總額的38.57%，追溯調整後，業績仍為虧損。

中證監發現，獐子島不以實際採捕海域為依據進行成本結轉，導致財務報告嚴重失真。（封面新聞）

值得一提是，中證監對獐子島的調查過程中使用高科技手段。由於獐子島每月蝦夷扇貝成本結轉的依據為當月捕撈區域，在沒有逐日採捕區域記錄可以核驗的情況下，中證監借助北斗衛星導航系統，對獐子島的27條採捕船，合共只數百萬個海上航行定位數據進行分析，並委托兩間第三方專業機構，運用電腦技術還原採捕船的真實航行軌跡，確認獐子島最近兩年真實的採捕海域、採捕面積。

中證監指，北斗衛星導航系統是中國自主建設、獨立運行的衛星導航系統，其數據具有很好的時空特徵，民用定位數據的精度在10米以內，能夠記錄漁船位置、航速、航向等，可以用於捕撈作業分析。業內人士接受採訪時亦解釋，現在船舶定位普遍採用一種名為衛星AIS（Automatic Identification System）的技術，船舶上安裝北斗終端，該終端會向衛星發送AIS報文訊息，衛星將接收和解碼AIS報文訊息，再轉發給相應的地球站，從而讓陸地管理機構掌握船舶的相關動態資訊，實現對遠海海域航行船舶的監控。

（綜合報道）