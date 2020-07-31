最高法：嚴打黑惡勢力勒索企業家　保護企業和企業家人身財產安全

最高人民法院周五（30）在北京舉行全國法院產權和企業家權益司法保護工作推進會，要求要持續加大產權和企業家權益司法保護力度，包括嚴厲打擊黑惡勢力對企業和企業家進行敲詐勒索等犯罪行為，保護企業和企業家人身財產安全。

據最高法透露，自2017年以來，全國法院一審宣告被告企業或企業家無罪的案件共有308宗共409人，二審改判無罪的案件亦有251宗共329人。此外，全國法院通過審判監督程序，糾正涉產權刑事冤錯案件有190宗共237人，其中再審全案改判無罪有68宗共94人，部分改判無罪有122宗共143人。

最高法在推進會上要求，要持續加大產權和企業家權益司法保護力度，依法平等保護各類所有制經濟產權及企業家合法權益，依法嚴懲企業內部人員職務侵占、挪用資金等侵犯企業和企業家權益的犯罪活動，嚴厲打擊黑惡勢力對企業和企業家進行敲詐勒索等犯罪行為，保護企業和企業家人身財產安全；要嚴格落實罪刑法定、證據裁判、疑罪從無等原則，嚴格區分罪與非罪、經濟犯罪與經濟糾紛、刑事責任與民事責任的界限。

此外，最高法亦要求在執行工作中盡可能適用「活封活扣」，依法糾正超標的、超範圍、超時限查封，努力做到「辦理一個案件救活一個企業」。同時，加強涉產權案件審判指導，向社會持續釋放依法平等全面保護產權和企業家權益的積極訊號，引導企業家增強法治意識、契約精神、守約觀念，促進信用經濟、法治經濟發展。

（綜合報道）