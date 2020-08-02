美國陷阱：Tik Tok在美業務或難逃被吞併命運

作為中國互聯網企業進軍海外市場最成功的案例，字節跳動旗下的Tik Tok美國業務已經陷入一場災難。這讓人輕易聯想起了中美貿易戰期間在中國銷售火熱的《美國陷阱》一書。當年美國司法部以反海外腐敗名義迫使法國企業阿爾斯通（Alstom）就範，將大量業務轉賣給美國通用。今天Tik Tok則更直接地以國家和公民安全遭到美國政府的封殺，面臨被收購命運。

據路透社8月1日報道，兩位知情人士提供消息說，字節跳動已經同意出售TikTok美國公司的全部股份，由美國微軟公司接管，與TikTok這家幾乎被美國政府禁止經營的公司徹底脱鉤。有消息稱，收購可能在一週內完成。

字節跳動之前尋求在TikTok美國公司持有少數股份，做出這種讓步後，公司部分在美國的投資者可能獲准有機會持有TikTok美國公司的少數股份。字節跳動公司的外國投資者有大約70%來自美國。

但這一提議遭到白宮方面拒絕。美國總統特朗普（Donald Trump）7月31日說，他將頒佈命令封殺TikTok在美業務，同時也表示微軟的收購計劃涉及國家安全問題，對此不予接納。路透社分析認為，字節跳動的讓步將檢驗特朗普的表態究竟是談判戰術，還是真的要禁止TikTok在美國的經營。

路透社說，字節跳動公司之前接到泛大西洋投資（General Atlantic）和紅杉等財團要求以大約500億美元的價格收購TikTok美國公司的大部分股票，但字節跳動公司的一些股東認為出價過低。當時，字節跳動回應對市場傳言，不予置評。

如今，它面臨生死考驗。TikTok美國公司總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）8月1日在一份視頻中說，「我們將這裏長期存在。繼續分享你的聲音吧，讓我們支持TikTok」。TikTok在一份聲明中稱，「我們對傳言或臆測不予置評，但我們對TikTok的長期成功充滿信心。」

Sensor Tower公開的數據顯示，TikTok海外用戶排名第一的市場就是印度，2020年第一季度，TikTok的印度下載量為6.1億次，佔全球總下載量的30.3%，超過TikTok美國的1.65億次下載。雖然印度用戶量最大，但是TikTok的商業化則主要在美國。

Sensor Tower提供的數據顯示，今年6月，抖音及海外版TikTok在全球APP Store和Google Play吸金超過9,070萬美元，是2019年6月的8.3倍。除去國內的抖音之外，海外營收的主要來源就是美國市場。