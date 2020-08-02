美媒：微軟傳暫停洽購TikTok　特朗普傾向全面封殺

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美國總統特朗普（Donald Trump）威脅通過行政命令封殺抖音的海外版TikTok，有傳媒指微軟（Microsoft）有意提出收購。不過情況在8月1日突然急轉直下，消息指特朗普反對有關收購計劃，因此微軟已經暫停談判。

《華爾街日報》1日引述消息人士報道，微軟和TikTok的母公司字節跳動的談判取得進展，就白宮要求將TikTok變成美國公司的目標邁進，並估計可以在3日達成大部分協議。

不過特朗普表示他有權力在美國全面封殺TikTok，令談判雙方感到驚訝，另一名消息人士指，白宮一直有參與談判，並在一開始表明最理想的結果是將TikTok成為美國擁有的公司。

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白宮發言人1日稱，華府非常憂慮TikTok對國家安全的威脅，因此會繼續評估政策。而消息人士認為，今次暫停談判並不等於協議被劃下句號，而是微軟及字節跳動正尋求白宮澄清立場，要求對方說明是否採取其他行動，令TikTok難以在美國運作。

TikTok：會建立最安全的應用程式

而在暫停談判的消息傳出前，TikTok美國區總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）在Twitter發表聲明，感謝數以百萬計的美國用戶，她表示公司正建立最安全的應用程式應對用戶私隱問題，並承諾會美國長期運作，同時會在未來3年於美國提供1萬個職位。不過消息人士稱有關承諾會否令特朗普改變立場仍是未知之數。

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