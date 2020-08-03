【新冠肺炎】內地昨日新增確診病例43宗　其中本土病例36宗

撰文：崔德興
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國家衛健委8月3日消息，8月2日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例43例，其中境外輸入病例7例（江蘇3例，山東2例，遼寧1例，廣東1例），本土病例36例（新疆28例，遼寧8例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。
當日新增治癒出院病例10例，解除醫學觀察的密切接觸者560人，重症病例較前一日減少1例。
境外輸入現有確診病例95例（其中重症病例2例），現有疑似病例4例。累計確診病例2092例，累計治癒出院病例1997例，無死亡病例。
截至8月2日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例781例（其中重症病例35例），累計治癒出院病例79013例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84428例，現有疑似病例4例。累計追踪到密切接觸者791776人，尚在醫學觀察的密切接觸者21585人。
31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者11例（境外輸入3例）；當日轉為確診病例6例（境外輸入1例）；當日解除醫學觀察5例（境外輸入1例）；尚在醫學觀察無症狀感染者257例（境外輸入102例）。