【新冠肺炎・最新疫情】美國新增確診個案逾7萬　15天增100萬宗

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過1,566萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、超過63萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月25日上午7時35分，全球確診個案新增139,293個，累計增至15,665,350個。死亡個案新增4,513個，累計增至638,169個。

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美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月25日上午7時35分，美國確診個案新增67,361個，累計增至4,106,225個。死亡個案新增1,019個，累計增至145,324宗。全國目前已有逾126萬人康復、逾4,983萬人接受病毒檢測。

美國確診病例與前一日6時30分數據相比，新增確診病例70,982個，新增死亡病例1,152個。

美國有線電視新聞網絡（CNN）引用約翰斯・霍普金斯大學統計數據報道，美國自1月21日公布首個確診病例至累計病例數達100萬個，用上99天；從100萬個增至200萬個用上43天；從200萬個增至300萬個用上28天；而從300萬個增至400萬個僅用上15天。

數據顯示，當前美國住院病人人數已接近4月中旬的最高峰。當時住院患者近半數來自紐約州和新澤西州，而目前半數來自新的疫情「重災區」德州、佛羅里達州和加州。

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印尼：衞生部24日宣布新增1761個確診病例，累計增至95,418個，死亡病例新增89個，累計增至4,665個。確診病例中有55,418人痊癒。

澳洲：人口第二多的維多利亞省7月24日新增300宗確診個案。維省死亡個案新增6宗，創單日新高，三名死者為80多歲的長者，另外三名死者為90多歲的長者。

印度：衞生部7月24日公布，確診個案新增49,310個，累計增至1,287,945個。單日確診個案數目創新高。這是繼23日後，單日確診個案高見逾4.5萬個。死亡個案新增740個，累計增至30,601個。

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伊朗：衞生部公布新增確診病例2,489個，累計800,849個；死亡病例新增215個，累計增至15,289個。確診病例中有249,212人痊癒，3,653人仍在深切治療部留醫。

菲律賓：23日新增2,200個確診病例，累計達74,390個。新增治癒病例760個，累計個案增至24,383個。新增死亡病例28個，累計增至1871個。

俄羅斯：疫情應對中心24日公布最新數據，確診病例新增5,811個，累計800,849個；新增死亡個案154個，累計增至13,046個。痊癒個案8,444個，累計增至588,774個。

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日本：據日本放送協會（NHK）統計，截至當地時間7月24日下午8時30分，境內新增733宗確診個案，累計增至28,984宗。死亡個案新增2宗，累計增至994宗。如果加上「鑽石公主號」郵輪的個案，日本確診個案及死亡個案分別累計達29,696宗及1,007宗。

日本放送協會7月24日引述東京都知情人士報道，都內新增260宗確診個案，連續第四日單日逾200宗確診，並且是連續第16日單日逾100宗確診。

韓國：中央防疫對策本部7月24日公布新增41宗確診個案，累計確診病例增至13,979宗。死亡個案增加1宗，累計298宗。康復並解除隔離人數累計12,817人。