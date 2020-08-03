【國產航母】003型航母進入最後組裝進程　高清航拍照曝光

中國第二艘國產航母003型仍在建造中，並且可能在2021年下水。近日，003型航母航拍照曝光，引發關注。

綜合8月3日消息，003型航母部件排列在上海江南造船廠的幹船塢中，從內地網絡曝光的消息看，這艘航母已經進入了最後的組裝進程。

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中國海軍大校張旭東去年曾透露，003型航母採用常規動力，排水量78,000噸，且使用電磁彈射器。

據稱，其原計劃採用的是蒸氣彈射器，但是電磁彈射器幾乎與蒸氣彈射器同時完成研製，同時具備上艦條件。

分析指，相對於蒸汽彈射技術，電磁彈射技術的彈射功率可調，對於艦載機的機體壽命有着極大的影響。因為蒸汽彈射技術用力過猛，容易造成艦載機的機體壽命縮短，達不到預期的使用年限。

而電磁彈射器在進行艦載機彈射時，功率可調，因此，它可以按照合適的力度來使艦載機既能安全起飛，又不會造成機體受損。

同時，電磁彈射器的使用將擴展艦載機使用種類，除了艦載戰鬥機外，大型艦載隱身無人攻擊機、固定翼預警機等大型飛機，都可以在航母上投入應用。

對於003型的艦載機，除了正在加緊試驗中的3.0版FC-31備受關注外，殲-15D電子戰飛機也被指可能用於003型航母。

殲-15D不僅可以憑藉電子情報系統收集對方艦機的電子信號，為航母編隊提供可靠的情報信息，還可以積累電磁信號，不斷完善數據庫，為未來有可能發生的電子戰做準備。

與此同時，中國首款艦載預警機空警-600研製工作正快速推進中，該艦載預警機一旦出現，將大大提升航母作戰能力。

據估計，中國空警-600艦載預警機的探測範圍達幾百公里，加上高空預警克服了地球曲率影響，幾乎沒有盲區。這樣一來，航母防空警戒圈向外拓展了幾百公里。空警-600一旦服役，解放軍航母位置暴露的可能也將顯著降低。