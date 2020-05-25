【國產航母】003航母建造迎節點　上船台時間或定

中國海軍的「造艦潮」仍在持續。上海江南造船廠近期投入使用一艘大型浮式幹船塢引起關注，有聲音指，該船塢將有助中國加快第三艘航母的建造。

中國船舶集團有限公司旗下江南造船廠5月18日為大型浮式幹船塢投入使用舉行慶典——「浮式作業裝置EPC建造工程項目A1020出塢儀式」。

該幹船塢為槽型，採用半敞開結構，本身無動力，全長250米、寬60米、深7米、吃水4.8米，最大可承載32,000噸的船舶分段。

浮式幹船塢未來可用於大型航母的建造。（江南造船廠官微）

據稱，浮式幹船塢可用來下水或運輸大型或超大型船舶分段，以及特種設備。若大型船舶按照分段法建造，該船塢可作為駁船或運輸船，將分段從原始泊位運送至總裝泊位，實施下階段建造。

分段建造法是現代造船業的一項重要技術，可克服建造區域面積有限等不利條件，用有限的設施建造大型船隻。美國最新的「福特」級超級航母、英國「伊麗莎白」級航母均採用分段法建造。

按照江南造船廠的聲明，浮式幹船塢將於2020年9月中旬正式投入使用。而最新航空照片顯示，該船塢已被拖至第三艘航母建造地附近的碼頭。

目前，中國正在江南造船廠陸地平台建造第三艘航母。最新衛星照顯示，大段航母分段已排列堆放，廠房內的航母下層船體已經成型。按照上述浮式幹船塢9月使用推測，第三艘航母大概率會在這一時期上船台建造。

權威資料顯示，有關第三艘航母的最早消息出現在2018年6月，彼時原中船重工董事長胡問鳴（今年5月12日被查）視察旗下科研機構，中船重工披露一張出現3艘航母的巨幅畫像。

其中兩艘為外界所熟知——排在後面的兩艘中一艘是遼寧艦航母，一艘是山東艦航母，而排在前面的則是一艘直通甲板的航母，艦艏和降落跑道出現共3部彈射器，且出現新型艦載固定翼預警機。

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按照遼寧艦被定為001型，山東艦被定為002型，第三艘航母則被認為是003型。海外多指，按照上述進展，003型航母預計將在兩年內下水，2025年形成作戰能力。

至於003型的配置，按照公開信息，外界猜測指，電磁彈射器、改進型殲-15艦載機、攻擊無人機、艦載固定翼預警機將是標配。

有關遼寧興城海軍試訓中心的衛星照顯示，該基地建造的電磁彈射器和蒸氣彈射器均已對殲-15艦載機和未知型號的無人機進行彈射。

除航母外，中國海軍的075型兩棲攻擊艦、055型萬噸級驅逐艦、052D改型驅逐艦仍在批量建造中。據稱，未來兩年內，中國海軍將擁有39艘裝備相控陣雷達的驅逐艦，僅次於美國海軍。