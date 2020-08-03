美駐華大使館拍賣家俱電器等二手物品　惹中美面臨脫鉤風險揣測

在中美關係急速降温的情形下，內地網絡周一（3日）傳出美國駐華大使館正在清理拍賣財物，該消息引發外界對中美關係面臨「脱鈎」風險的揣測。 網傳圖片顯示，上述拍賣活動定於周二（4日）在位於北京順義區的美國大使館倉庫舉行，拍賣物品包含住宅家俱、電器、電腦以及其他有破損物品等。

近來，中美關係持續惡化，美國總統特朗普對中國發動貿易戰使得兩國關係進入對抗狀態後，2020年以來，美國頻繁就香港問題和新冠肺炎疫情起源問題等指責中國，並在7月21日，突然單方面要求中國限時關閉駐侯斯頓總領館。值得關注的是，即便在1996年的台海危機以及2001年中美南海撞機等危機事件發生時，中美都不曾關閉過對方的外交機構。種種迹象表明，中美已經深陷對抗泥沼。

內地網絡傳出美國駐華大使館正在清理拍賣財物，該消息引發外界對中美關係面臨「脱鈎」風險的揣測。（網上圖片）

在此背景下，美駐華大使館拍賣物品引發外界對中美斷交可能性的揣測。但事實上，美國駐外大使館拍賣物品的案例不在少數。經查詢，早在2018年7月30日到8月8日，美國駐倫敦使館便曾舉辦拍賣活動，出售多種剩餘的用品。各項用品包括1200卷廁紙和756卷廚房用紙，起拍價均為100英鎊（約合1010港元）；被列為廢棄物的一部照相機外加相機包，開價1英鎊；一輛二手沃爾沃汽車，起拍價1800英鎊（約合18173港元）。

除倫敦外，分設在世界十多個城市的美國使館都曾進行過拍賣，美國駐阿爾巴尼亞和馬其頓的使館就在其中。

美國大使館庫房舉辦密封投標式二手物品現場拍賣。（微信@藍眼貓）

2018年8月末，美國駐瑞典斯德哥爾摩大使館舉行最大規模的拍賣，拍賣品達67件，包括床架、臥房家具、枝形吊燈和揚聲器等等。美國駐阿爾巴尼亞首都地拉那的使館，曾拍賣包括11部發電機、3輛汽車、輪胎若干和1部叉車等物品。

與此次美國駐華大使館提供的拍賣資訊雷同，在上述拍賣活動中，美國駐外大使館同樣提示買家必須在「指點時間」取走拍下的物品，否則將會用買家「不可追回」的方式處置。

（綜合報道）