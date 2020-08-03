【中美角力】從14張相看懂　字節跳動「搖錢樹」TikTok面臨封殺

撰文：許懿安
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繼華為、中興之後，中國字節跳動創立的短片分享應用程式TikTok成為中美角力下華府的最新打壓目標。美國總統特朗普會在美國時間8月2日或3日對它採取行動。香港01整理最新資訊，方便讀者了解更多有關這場「TikTok風暴」。
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白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月1日向霍士新聞（Fox News）透露，特朗普會在美國時間8月2日或8月3日對TikTok採取行動。
美國白宮官員也指它由中國公司持有，或會對美國國家安全構成威脅。但分析認為特朗普的目的除了是為攻擊中國企業以拉抬選情，還有與Facebook有關的陰謀論。
這場「TikTok風波」在7月31日發生後，《紐約時報》指，微軟（Microsoft）正與TikTok進行洽商，收購TikTok在美業務。字節跳動在特朗普揚言「封殺」後亦表示同意完全剝離TikTok的美國業務。惟特朗普8月1日表示反對微軟收購的計劃，因此微軟已經暫停談判。
專家認為，短片社交平台廣受年輕世代歡迎，TikTok在美國事業正要起飛，微軟買下後可補其不足，是非常划算的生意。惟在美國政府與特朗普態度看來強硬，微軟的算盤能否打得響，還是未知之數。