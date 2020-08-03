【中美角力】從14張相看懂　字節跳動「搖錢樹」TikTok面臨封殺

繼華為、中興之後，中國字節跳動創立的短片分享應用程式TikTok成為中美角力下華府的最新打壓目標。美國總統特朗普會在美國時間8月2日或3日對它採取行動。香港01整理最新資訊，方便讀者了解更多有關這場「TikTok風暴」。