中印衝突│印媒稱陣風戰機遠勝中國殲20　中印專家網民唇槍舌戰

中印關係持續緊張之際，印度從法國採購的首批5架陣風（Rafale）戰機7月29日抵達印度空軍基地。印媒稱，印度國防部長用「陣風」的抵達向中國發出含蓄的警吿；分析稱，「陣風」具有強大的攻擊能力，多個中國空軍基地可成為其攻擊目標。 印度空軍和印媒還聲稱，陣風戰機性能遠勝於中國的殲20戰機。此說法引來中國專家、傳媒及網民反擊，雙方在網絡「開戰」，互不相讓。

印度從法國採購的首批5架「陣風」（Rafale）戰機7月29日抵達印度空軍基地。（資料圖片）

印度於2016年向法國訂購36架陣風戰機，其中5架已於7月底交付印空軍第17中隊。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）稱，這代表「那些想威脅印度領土完整的人，應該開始擔憂」。《印度斯坦時報》引述印度空軍前任參謀長BS Dhanoa稱，中國殲20戰機無法與陣風戰機媲美。《印度快報》亦表示，陣風戰機在實戰經驗和載荷能力的表現都要優於殲20。

由於印度空軍已23年沒有購入新戰機，印度為「陣風」到來舉國歡騰，印度一名高官並稱陣風戰機戰鬥力勝過第五代戰機。不過，這樣的吹捧讓製造商法國達梭飛機公司（Dassault Aviation）十分尷尬，據印媒《歐亞時報》報道，達梭公司對印度高官的說法感到吃驚，認為吹捧過頭，畢竟四代機和五代機的差距無人不曉。

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對於陣風、殲20究竟誰更優勝，中印傳媒和網民在網上唇槍舌戰。有印度網民在社交網站聲稱，殲20實戰經驗是零，反觀陣風戰機已有多次實戰經驗；中國網民則反唇相譏：「再好的戰機也禁不起印度摔飛機的能力」。

中印專家也加入論戰，《環球時報》英文版引述專家張學峰稱，陣風戰機僅優於印度另一款戰機蘇30MKI約1/4，不會帶來質的重大轉變，立刻引來印度空軍前司令多納（B.S.Dhanoa）發Tweet質疑，認為殲20號稱是第五代戰機卻仍有前置翼，對殲-20匿蹤性能抱持懷疑態度。

（綜合報道）