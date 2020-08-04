颱風「黑格比」凌晨登陸浙江樂清市　中心附近最大風力達13級

今年第4號颱風「黑格比」已於周二（4日）凌晨3時30分前後，在浙江樂清沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級（38米/秒）。 據了解，今次是16年來首個正面登陸樂清的颱風，上一次是2004年的颱風「蒲公英」，也是時隔13年有颱風登陸溫州。

黑格比凌晨登陸浙江樂清，登陸時中心附近最大風力有13級（38米/秒）。（中新社）

據中央氣象台消息，受黑格比影響，周一（3日）早上8時至周二凌晨3時，浙江東南部、福建中東部等地部分地區出現大雨，浙江溫州和台州、福建莆田等局部地區有暴雨，浙江溫州樂清局部地大暴雨，台灣大部分地區有大雨到暴雨，西南部和北部的部分地區大暴雨。中央氣象台預計，浙江中東部周二會有大雨到暴雨，局部地區有大暴雨或特大暴雨。

另由於黑格比逐漸遠離，台灣中央氣象局已於周一晚間11時30分正式解除海上颱風警報，不過仍提醒受到颱風外圍環流及西南風影響，新竹以北、東半部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。雨勢部分，中央氣象局持續發出台南市、高雄市及屏東縣的大雨特報，上述地區受到低壓帶影響，易有短時強降雨，南部地區更會有局部大雨發生的機率。

（綜合報道）