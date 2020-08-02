內地7月現71年來首次零颱風　中國氣象台：副熱帶高壓抑制

今年7月，內地出現有氣象記錄以來首次零颱風。對於盛產颱風的7月來說，西北太平洋及南海無颱風生成的情況屬非常罕見。

2019年7月的第5號颱風丹娜絲。（網絡圖片）

內媒報道指，從常年來看，7月屬於颱風活躍期，常年7月平均生成颱風4.1個，甚至有不少颱風登陸內地，如在2019年7月，就有7個颱風生成。從1949年以來，內地7月零颱風是首次。

根據中國氣象台網站，颱風生成數量的多少從氣候角度上講，與海洋熱力狀況、季風的活動、大氣低頻振盪等因素有關；從天氣角度上講，則需要高海溫、高濕度、高對流不穩定層結的熱力條件，一定的地轉偏向力、弱環境風垂直切變和初始動力擾動的動力條件。但是對於今年來說，副熱帶高壓是抑制颱風生成的「幕後黑手」，而副熱帶高壓的異常偏強，則與厄爾尼諾和印度洋熱帶洋面海溫異常偏暖密切相關。

隨著2019年秋季厄爾尼諾事件的發生，西太平洋副熱帶高壓異常偏強、面積偏大，颱風生成源地西北太平洋和南海熱帶洋面為副熱帶高壓所控制，由於副熱帶高壓一般為下沉氣流，對流活動受到抑制，缺乏颱風生成的必要條件。

此外，今年夏季，南半球冷空氣活動偏弱，越赤道氣流異常偏弱，使得「推動力」不足；且5月下半月以來，南海季風異常偏弱，同時由於副熱帶高壓異常導致其南側廣闊西太平洋和南海海域為強勁的偏東風所控制，季風槽難以在西太平洋和南海形成，因此南海及菲律賓以東熱帶洋面對流雲團活動也較常年同期偏弱，不利於颱風的生成。

據浙江省氣象台消息，今年第4號颱風 「黑格比」最大可能於8月3日夜間在浙南到閩北一帶沿海登陸。（中新網）

中國氣象局颱風與海洋氣象預報中心首席預報員高拴柱表示，「當然，即便7月沒有颱風生成，也並不表明今年下半年的颱風活動趨弱。特別是夏末到秋季，可能出現強度偏強、影響我國較大的颱風。」高拴柱說，從目前情況來看，西太平洋及南海海溫都較常年明顯偏高，在攝氏30度左右，而常年海溫為27度至28度，若颱風生成，將利於其發展。因此，隨著8月至9月颱風陸續增多，不排除颱風集中生成或爆發的可能性。

（綜合報道）