全國首部住宅造樓機啟用：三天建好一層樓　號稱品質更好更安全

由中國建築集團旗下中建三局自主研發的全國首部住宅造樓機近日正式投入應用於重慶中建御湖壹號項目，引發輿論關注。 據介紹，這部機器最快3天可建好一層樓，創造了房屋建造速度新紀錄，也改善了傳統造樓項目建築工人勞動強度大、安全性差，且受高溫、降雨等天氣因素影響多，工作效率較低等問題。

內媒報道指，採用傳統的建造施工模式，天氣環境良好的情況下，工人達到4天建造1層樓的速度，已是十分不容易，但住宅造樓機則可以3天內完成1層樓的建造。至於建造品質，中建三局三公司項目技術負責人王皓楠表示，用住宅造樓機建造出來的房子，品質較人工建造「更加有保證」。

住宅造樓機內部作業環境。（中建三局）

中建三局稱，住宅造樓機可一次性覆蓋5-8個結構層，當外架上部正在施工主體結構時，外架底部可同時穿插裝修等多工序作業，變成一個可隨結構自主長高的空中移動工廠，大大加快建設周期；此外，使用該設備還能減少建築工人的危險性和勞動強度。

據中建三局介紹，該住宅造樓機可提供全天候封閉式的作業環境。它利用鋼平台走道形成13個4至8米寬的單元洞口，每個洞口安裝可伸縮雨篷，平時施工時，可開啟雨篷吊裝材料。暴雨天氣來臨，可隨時關閉雨篷遮雨；高溫天氣，也可關閉雨篷、開啟噴霧裝置進行降溫。

住宅造樓機還可通過位移傳感器，將實時數據反饋到控制中心，實現系統自動糾偏，安全性更高。只需要1名管理員在控制室一鍵啟動，5至6個工人做安全巡視即可，大幅節省勞動力。

這款住宅造樓機的尤其適用於100米以上的高層住宅、公用建築領域的建造，例如住宅、辦公、酒店等工程。不過，使用該設備建造1幢高樓的成本，是普通建造方式的1.3到1.4倍；但如果建造較多項目，平均成本會相應降低。

空中造樓機架體覆蓋3.5個施工樓層。（中建八局）

除住宅造樓機外，中國建築集團此前已自主研發應用了「空中造樓機」，能讓建設者在幾百米的高空如履平地，高效進行鋼結構安裝、鋼筋綁紮、模板安裝、混凝土澆築等施工作業，主要運用於高度在400米以上的超高層建築或是城市地標性建築。今年6月底，中國國際絲路中心大廈的空中造樓機在西安正式啟用。

據中建八局介紹，空中造樓機可從地面自動爬升至結構高度479.7米，解決高空作業安全和作業面問題，是全國最先進、最領先的超高層造樓裝備，架體覆蓋3.5個施工樓層，可實現鋼骨銲接、鋼筋綁紮、模板安裝混凝土養護修理各層同時作業。

（界面新聞、中新網）