國產ARJ21客機完成海拔四千米以上高高原試飛

據央視新聞消息，7月30日，國產ARJ21飛機103架機在全球海拔最高民用機場——四川稻城亞丁機場（海拔4411米）完成最大起降高度擴展試驗試飛返回上海。 據了解，半個月的試驗試飛充分驗證了ARJ21飛機在高高原機場環境下的起降能力。這標誌著ARJ21飛機運行範圍可覆蓋所有高高原機場，為未來開闢高原航線奠定了堅實的基礎。

民航業內將海拔1524米以上的機場定義為高原機場，將海拔2438米以上的機場定義為高高原機場。高高原機場因其高海拔、複雜的自然環境導致飛行難度大，對執行相關航線的機型選擇也有着十分嚴格的標準，較少的適航機型也成為限制高高原機場發展的主要瓶頸之一。

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而中國是擁有高原機場最多的國家，其中高高原機場就有19個，主要集中在西部地區。ARJ21飛機在設計之初就考慮到中國西部地區的運營需求，把高原性能作為重要設計目標之一。

此前，在2013年6月和2017年9月，ARJ21飛機分別在格爾木機場（海拔2,842米）和花土溝機場（海拔2,905米）開展了高原試驗試飛。此次稻城亞丁專項試驗試飛進一步擴展了最大起降高度，驗證了ARJ21飛機的可靠性和高原性能。

ARJ21飛機作為中國自主研製生產的支線飛機，載客量為78座至90座，航程2,225公里至3,700公里，主要用於中短途的航線運輸，能夠滿足旅客從中心城市到周邊中小城市的需求。