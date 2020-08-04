解放軍駐港部隊汽車兵實戰訓練　包括無千斤頂換輪胎、穿火圈等

央視新聞報道，解放軍駐香港部隊某基地司訓連為提升新訓駕駛員技能，近日組織一場緊貼實戰的訓練考核，內容包括綜合技能駕駛、無千斤頂更換輪胎、穿火圈等。

報道指，作為一名駕駛員，首先要具備過硬的駕駛技術。在基本駕駛技能考核場，駕駛員們要連續完成倒車移位、綜合技能駕駛、無千斤頂更換輪胎和「8」字路行駛四個課目。

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其中，在綜合技能駕駛考核場，駕駛員要在100秒內快速通過「W」「N」和「S」三種路形，同時完成直角轉彎、倒車入庫和定位停車，全程不越線、不壓線、不觸碰標杆，這樣才能成功過關。「無千斤頂更換輪胎」一項，則要求在3分鐘時間內，僅用一塊方木支撐、一把扳手操作，迅速完成輪胎更換，才能獲得滿分。

據報道，這次考核亦專門設置運輸防衛課目，完全模擬實戰環境。車隊模擬組織前運彈藥和補給物資任務，途中突然遭遇小股敵特分子隱蔽埋伏，企圖搶奪車隊物資。

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過程中，主駕駛員發現情況後作出反應，立即急剎斜停，將頭埋到軚盤隱蔽，副駕駛和班組成員及時觀察周圍地形，利用車頭、車身作為掩護成防護隊形隱蔽散開。戰鬥接敵過程中，士兵們跨鐵絲網、穿火圈、越障礙，穿插對敵射擊，依托車輛防衛前進。在班組成員的密切配合下，成功擊退敵人。

央視報道稱，此次實戰化訓練考核，夯實全連官兵「練為戰」的思想根基，作為一名汽車兵，不僅需要過硬的駕駛技術，更需要強化打贏本領。