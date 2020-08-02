駐港部隊演練執行國安法　齊唱戰歌：誰敢興風作浪　就地將他滅亡

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「港區國安法」在港刊憲實施已逾一個月，解放軍駐港部隊近日趁「八一建軍節」，在微博賬戶發布多條宣傳片，內容以國安法的實施為背景，展示駐港解放軍三軍部隊進行海、陸、空一系列軍事訓練，出動艦艇、直昇機等，頗有

駐港部隊微博今日（2日）再發布駐港解放軍文工隊錄製、名為《我是子彈》的「戰歌」表演，片段中軍人高唱「誰敢興風作浪　就地將他滅亡」等歌詞，片末軍人以手勢作狀開槍作結。

駐港部隊宣傳片展示海、陸、空一系列的軍事訓練。（香江礪劍）

海陸空實彈訓練

駐港部隊微博在7月31發布宣傳片，指全國人大常委會表決通過《國安法》，駐港部隊作為國家主權的重要體現、維護「一國兩制」的重要力量、及維護香港繁榮穩定的重要基石，堅決擁護香港維護國家安全立法。

短片截取早前央視紀錄片《另一個香港》片段作引入，再接續駐港部隊「練兵備戰」片段，内容包括叢林追擊、搏擊訓練、海陸空實彈訓練等主題，展示維護國家安全的能力。片段最後播出去年培僑中學升旗儀式、香港藝人陳百祥等的受訪片段，營造軍民同心的氣氛。

駐港部隊微博今日（2日）再最新貼文稱，駐港解放軍文工隊日前為基層官兵送上建軍節祝福，並錄製名為《我是子彈》的歌舞表演，聲言展現中國軍人的「陽剛之氣」。

片段中的軍人神情堅毅，高唱「我是子彈　出膛看誰敢囂張」、「誰敢興風作浪　就地將他滅亡」等歌詞，片段以軍人以手勢作狀開槍炮作結。

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