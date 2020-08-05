【新冠肺炎】內地增27宗確診　深圳報告1名香港輸入無症狀感染者

新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委消息，內地昨日（4日）報告新增確診病例27宗，其中境外輸入病例5宗（上海2宗，北京1宗，四川1宗，陝西1宗），本土病例22宗（均在新疆）。當日無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院病例17宗。

內地昨日報告新增24名無症狀感染者，其中10名患者是境外輸入，當日無轉為確診病例，尚在醫學觀察無症狀感染者272人。另據廣東省衛健委通報，省內新增4名無症狀感染者，分別為廣州2宗、深圳和湛江1宗，其中深圳病例來自香港輸入無症狀感染者。

深圳衛健委指，這名香港女患者37歲，經深圳灣口岸入境，入境後即被集中隔離，核酸採樣檢測結果為陽性，後轉至深圳市第三人民醫院治療，經專家會診，診斷為無症狀感染者。

廣東省宣布從7月17日起香港入境人士需持72小時內新冠檢測結果。（深圳特區報）

據悉，自7月17日起，香港經深港口岸入境人員入境時必須持有香港特區政府認可的具備資質的檢測機構出具的72小時內核酸檢測陰性結果證明，並接受14天集中隔離醫學觀察，但經批准豁免入境隔離的人員繼續執行此前的規定。

7月23日開始，經批准豁免入境隔離的跨境貨車司機，入境深圳時也需提供72小時內核酸檢測結果證明。7月24日晚間，深圳市暫停實施深港互認隔離醫學觀察政策，在香港完成強制檢疫14天隔離後24小時內入境來深人員，入境後需再接受14天隔離醫學觀察。

內地8月4日新增的22宗本土病例全部來自新疆。圖為檢測人員在新疆民醫院的實驗室內進行核酸檢測。（新華社）

截至昨日，內地現有確診病例810宗，累計治癒出院病例79047宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84491宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者794165人，尚在醫學觀察的密切接觸者23018人。境外輸入現有確診病例96宗，現有疑似病例3宗，累計確診病例2103宗，累計治癒出院病例2007宗，無死亡病例。

（綜合報道）