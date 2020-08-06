傳軍車質量差致士兵在中印前線死亡　中國軍企斥謠言並向警方報案

因邊境衝突導致中印兩國關係交惡仍在持續。日前，有中國網民在網上發佈消息稱，中國軍車質量差致解放軍士兵在中印前線死亡，引起廣泛關注。

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8月5日，據東風越野車有限公司微信公眾號「東風越野車」消息，「東風特種裝備事業部（東風越野車有限公司）8月3日從網絡上獲悉，有網民『天佑眾生』在微信群中發佈涉及東風特種裝備事業部個別人員貪腐導致所供軍車質量差，最後造成解放軍戰士在中印前線犧牲的網絡謠言。」

為此，東風特種裝備事業部第一時間向警方報案，併成立專項工作組進行調查核實。

8月4日18時許，警方將網民「天佑眾生」周某抓獲歸案。周某對自己散佈涉及東風特種裝備事業部的謠言的違法事實供認不諱，並寫下致歉信表示悔過。

東風越野車有限公司是東風汽車集團股份有限公司下屬子公司，2002年8月15日在湖北省十堰市成立，是獨家生產具有東風完全自主知識產權的 「東風猛士」系列高機動性軍、民兩用越野車的整車製造企業。

2009年1月，在中共中央、中國國務院召開的2008年度國家科學技術獎勵大會上，東風「猛士」 獲得中國汽車行業22年來唯一一個國家科技進步一等獎；2009年10月1日，東風「猛士」參加中國成立60周年國慶閲兵，取得成功。

目前，東風特種裝備事業部生產經營工作一切正常，正為確保軍車交付目標達成滿負荷生產。

值得注意的是，在今年5月5日，印軍在班公湖北岸地區越境，沿着中國修築的沿湖公路向東前進。對此，解放軍出動了猛士軍車進行堵截。

關於中印衝突問題，中印雙方於8月2日舉行了第5輪軍長級會談，但兩軍在關鍵地區仍未完全脱離接觸。

在此敏感時刻，解放軍61398部隊被印度聚焦。

據印度ZeeNews電視台8月4日引述印度安全機構發佈的一份報吿稱，中國網絡部隊正加強對印度的駭客活動，蒐集與印度國家安全有關的敏感資料。

報道稱，過去幾個月以來，印度政府部門發現多起駭客入侵事件，「背後策劃者直指中國軍方」。

另據印度國家安全局中央安全署官員稱，「總部位於上海的中國人民解放軍61398部隊長期以來在全球範圍內從事空間、地理、網絡等敏感情報蒐集活動」，「調查發現，這支部隊近期對印駭客活動非常活躍」。

除此之外，中國新疆的喀什機場8月2日出現轟-6K轟炸機機群，也引發了外界關注。