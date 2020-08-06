美軍偵察機罕見夜間現身南海　抵近廣東海岸

美國空軍的E-8C偵察機8月5日夜間現身南海，飛行至距離廣東海岸約100公里的位置。這是近期首次在夜間發現美軍E-8C飛機抵近中國大陸海岸。

美軍的E-8C在8月5日晚間前往廣東方向，飛至距離領海基線不足60海里。（南海戰略態勢感知計劃）

上述消息由北京大學海洋研究院成立的「南海戰略態勢感知計劃」平台發布，8月5日晚上9時左右，美國空軍一架E-8C「聯合星」空地監視飛機再次現身南海，朝廣東方向飛行，一度飛行至距離廣東沿岸領海基線59.27海里（約109.77公里）的位置。

據介紹，這是近期首次在夜間發現美軍E-8C飛機前往廣東海岸附近開展飛行和偵察活動。在剛過去的7月，累計已有7架次的E-8C飛機現身南海，對廣東省實施抵近偵察。「南海戰略態勢感知計劃」平台還稱，在8月5日上午，美軍一架P-8A反潛巡邏機也出現在巴士海峽附近空域，朝南海方向飛行。

美軍E-8C「聯合星」空地監視飛機。（資料圖片）

公開資料顯示，E-8C「聯合星」偵察機是一款空地監視飛機，全稱為「聯合監視目標攻擊雷達系統」（JointSTARS），搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統。E-8C飛機可以在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並實時將數據傳遞給後方指揮所。

「南海戰略態勢感知計劃」平台分析，該飛機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統數據，並可能進行電磁壓制。

（環球網）