【新冠肺炎】內地新增37宗病例　本土病例新疆佔最多有27宗

據國家衛健委最新通報，內地在周三（5日）新增37宗確診病例，其中30宗為本土病例，分別來自新疆及遼寧，至於境外輸入病例則是在上海、山東及陝西。

通報指，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例37宗，其中境外輸入病例7宗（上海5宗，山東1宗，陝西1宗），本土病例30宗（新疆27宗，遼寧3宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。另當日新增治癒出院病例10宗，解除醫學觀察的密切接觸者474人，重症病例較前一日減少2宗。

截至周三，內地現有確診病例837宗（其中重症病例34宗），累計治癒出院病例79057宗，累計死亡病例4634例宗，累計報告確診病例84528宗，現有疑似病例2宗。累計追蹤到密切接觸者795607人，尚在醫學觀察的密切接觸者23985人。境外輸入現有確診病例102宗（其中重症病例1宗），現有疑似病例2宗。累計確診病例2110宗，累計治愈出院病例2008宗，無死亡病例。

無症狀感染者方面，內地新增20宗（境外輸入7宗）；當日轉為確診病例1宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察9宗（境外輸入4宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者282宗（境外輸入117宗）。

（綜合報道）