【新冠肺炎】全球確診病例逾1870萬　西班牙法國單日個案同創新高

全球有1,871萬人確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），70萬人死亡。歐洲疫情仍然嚴峻，西班牙與法國單日確診病例同創新高。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至8月6日上午7時35分，全球確診個案新增167,006個，累計增至18,710,668個，死亡個案新13,566個，累計增至704,869個。

美國目前仍然是疫情最嚴重的國家，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，美國新增47,241個確診病例，累計已有4,818,328人受感染，死亡人數累計157,930萬，增加1,123人。

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歐洲方面疫情持續，西班牙8月5日新增1,772個確診個案，是當地自6月解除國家封鎖措施以來的最大升幅，亦打破前一天的單日新增紀錄，令病例累計增至323,621個；同日死亡人數新增1人，累計增至28,499人。

法國單日新增確診個案同創新高，8月5日病例增加1,695個，為5月底以來最多，累計確診個案達226,227個，死亡個案則增加9個，累計增至30,305個。

巴西其中一名具影響力的土著領袖Aritana Yawalapiti 8月5日死於新冠肺炎，反映疫情已由城市進一步蔓延至土著社區。巴西最高法院5日裁定，政府要在30日內制定計劃，防止新冠病毒在當地土著社區繼續蔓延，包括禁止外來人士進入部落、隔離入侵者等。

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