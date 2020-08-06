【黎巴嫩爆炸】中國赴黎巴嫩維和醫療分隊抽調9名醫護提供協助

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心附近港口區一個貨倉8月4日發生大爆炸，造成嚴重傷亡。該國衛生部長表示，大爆炸已導致135人死亡，約5000人受傷，仍有多人失蹤。 中國第18批赴黎巴嫩維和醫療分隊接到聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）司令部通知，將抽調醫療人員為貝魯特提供救助。

中國赴黎巴嫩維和醫療分隊為支援「貝魯特爆炸」醫療救援進行防護物資準備。（聯黎部隊中國醫院圖片）

據中國維和醫療分隊介紹，接到通知後，分隊抽調來自外科、內科、燒傷科、麻醉科等領域的9名醫護人員組成「貝魯特爆炸」應急醫療分隊。應急分隊將攜帶藥物、耗材、防護用品等物資前往貝魯特。現階段，分隊人員、車輛、物資已準備就緒，等待上級發布命令。

中國第18批赴黎維和醫療分隊由30名官兵組成，目前正值輪換期間，其中15人已於7月28日回國。按照計劃，剩餘15人將於本月18日啟程回國。中國第19批赴黎維和醫療分隊15人於7月28日抵達黎巴嫩，因新冠疫情目前正在隔離中。

🔻貝魯特港口發生爆炸的前後對比衛星圖像🔻

另據中國駐黎巴嫩大使館工作人員介紹，黎巴嫩當地共有600多名中國公民，其中400多人是駐黎巴嫩的維和部隊官兵，其他200多人是中資機構工作人員、公派教師、留學生、華僑等。爆炸發生後，中國大使館聯繫了在當地的中國公民。據目前了解情況來看，只有一位中資機構工作人員被爆炸玻璃劃傷，經過醫院救治，目前已無大礙。其他中國公民目前情況都安好。

目前中國駐黎巴嫩大使館仍正常運作，並加快開展相關救助工作。大使館已經發布安全提醒，請所有中國公民加強安全防範，如果有新的突發情況，可以第一時間與使館聯繫，尋求協助。

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據此前報道，中國國家主席習近平8月5日已就黎巴嫩爆炸事件向黎巴嫩總統致慰問電。此外，中國外交部發言人汪文斌8月5日表示，中方願向黎方妥處有關事件、實現國家發展，積極提供力所能及的幫助。

（新京報/聯合國新聞）