中國駐美記者簽證今日屆滿　環時：延長申請既沒被拒絕也沒被批准

官方傳媒《環球時報》總編輯胡錫進早前透露，美國發布公告指中國駐美記者簽證到期日為8月6日，但雖然有按美國要求提交申請，卻尚無一人獲得延期簽證，甚至近40名記者沒有收到辦理簽證延期手續的通知。 《環球時報》在周四（6日）再發報道，並引述該報駐美國記者描述，現時的簽證延長申請都處於「既沒被拒絕也沒被批准」的狀態，按照規定，如果沒收到拒絕延期通知，最長可以再逗留90天，直至11月4日，如果屆時仍未收到批准通知，就必須離開美國。

《環球時報》報道指，現時中國駐美記的簽證延長申請都處於「既沒被拒絕也沒被批准」

報道指，美國早在5月8日就將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天，需要每90天重新申請延期。但以往對於中國駐美記者而言，一旦獲得簽證入境美國，是沒有停留期限限制。報道提到，絕大部分中國駐美記者都在6月時在網上提交簽證延期申請，每人每次付費455美元。其後大部分人在十多天後收到美國當局通知，要求在指定時間（多是在7月中旬）前往辦公地點現場記錄指紋。

報道稱記錄指紋是處理延期申請的第一步，往常一般在被記錄指紋後一至兩個月，就會收到最終處理意見，「但這次至今沒收到。而且至今仍有近40名中國記者，連錄指紋的通知都沒收到」。

報道續指，8月6日的簽證到期日後後，如果中國駐美記者既沒有收到同意也沒有收到拒絕的結果，就意味延期申請仍在處理中，最長可以在美國逗留至11月4日。如果收到拒絕通知，就必須立即離開美國。如果獲得批准，則需要在11月4日前再次提交延期申請。報道批評，美國的措施對中國駐美記者的工作及生活而言是「災難性」，「他們每時每刻都處在可能立即被逼離境的緊張情緒中。尤其疫情期間，如果被美方拒絕了申請，很可能並不能及時買到回國機票」。

（環球時報）