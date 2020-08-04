美或將拒給中國記者續簽　外交部斥美對中國媒體打壓暴露虛偽心

美國國土安全部5月8日曾發佈指導意見稱，將來自中國境內的駐美記者簽證停留期限制在90天內，這意味着中國駐美記者的簽證每隔3個月便需申請延期。中方有關記者均早已向美方提交了簽證的延期申請，但據稱至今尚無一人獲得美方的明確回覆。 對此，中國外交部表示，美方一方面標榜新聞自由，另一方面又對中國媒體橫加阻撓，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽心；外交部又稱，如果美國一意孤行，拒絕為中國記者續發工作簽證，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。

在4日舉行的中國外交部記者會上，有記者問，目前距離美國設定的簽證到期只剩幾天時間，如果美國拒絕給中國記者續簽，中國將採取何種措施反制？

中國外交部發言人汪文斌表示，2020年5月8日，美方將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每三個月要重新申請延期，中方有關記者均早已向美方提交了簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。

汪文斌指，一段時間以來，美方不斷增強對中國媒體的政治打壓，2018年12月，美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為外國代理人，2018年以來，有20多名中方記者的簽證申請遭到美方的無限拖延甚至拒籤，2020年的2月，美方將5家中國媒體駐美機構列為外國使團，又對上述5家媒體駐美機構採取人數限定措施，變相驅逐60名中方媒體記者。5月美方將中國駐美記者的簽證停留期限限制到90天以內，6月美方再次宣布，將4家中國媒體駐美機構增加列管為外國使團。

汪文斌稱，「美方有關行徑嚴重干擾中國媒體在美開展正常報道活動，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾了國家正常的人文交往。美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美國正常採訪進行干預，橫加阻撓，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽心，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌。」

汪文斌表示，「我們多次說過造成當前局面起因和責任都在美方。美方應立即糾正錯誤，停止對中國媒體和記者的政治打壓，如果美方一意孤行，中方必將被迫做出正當反應，堅決維護自身的正當權益。」