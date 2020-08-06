東風特種裝備部高層受查　網民涉謠傳與中印前線軍車質量有關被拘

中印邊境士兵自今年5月起發生衝突。及後，特種裝備事業部（東風越野車有限公司）副總經理周旺生、東風公司技術中心副主任陳建賢涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查及監察調查。 有網民傳言，兩人受查是因為東風汽車集團用劣質普通鋼材造軍用越野車，結果在中印邊境衝突中上陣就被射穿，導致士兵死亡。東風周三（5日）發表聲明，指散播謠言的周姓網民已被警方拘捕，其對散佈謠言供認不諱，並寫下致歉信表示悔過。

陳建賢（左）與周旺生（右）同屬東風特種裝備事業部。（合成圖 / 網絡）

6月5日，東風汽車集團前副總工程師陳建賢，因涉嫌嚴重違紀違法接受審查，並被採取留置措施。同月24日，東風汽車集團有限公司發通告指，特種裝備事業部（東風越野車有限公司）副總經理周旺生涉嫌嚴重違紀違法，正接受東風汽車集團紀委紀律審查和十堰市監委監察調查，並被採取留置措施。

陳建賢與周旺生同屬東風特種裝備事業部，負責研發部門，兼任東風越野副總經理等職位。資料顯示，2017年3月，此前擔任東風公司技術中心副主任、東風汽車工程研究院副院長的陳建賢正式出任東風公司副總工程師，而他也是號稱「中國版悍馬」的「猛士」系列軍用越野車的核心研發者之一。目前，「猛士」系列是解放軍主力軍車之一。

網傳班公錯地區前線對峙時東風猛士的照片。（網上圖片）

及至日前，內地網絡瘋傳，周旺生與陳建賢受查，是中印近期邊境衝突中「猛士」軍車品質問題有關。東風周三（5日）闢謠，指網名「天祐眾生」的周某在微信群中發布涉及東風特種裝備事業部（東風越野車有限公司）個別人員貪腐導致所供軍車質量差，最後造成戰士在中印前線犧牲的網絡謠言。

聲明指出，東風第一時間向警方報案，並成立專項工作組調查核實。經過警方全力偵查，於8月4日晚6時左右將周某拘捕。周某對散佈謠言的違法事實供認不諱，深刻反省，並寫下致歉信表示悔過。

聲明並公布了周某的道歉信，信中提到，當前，東風特種裝備事業部（東風越野車有限公司）生產經營工作一切正常，正為確保軍車交付目標達成滿負荷生產。在高質量完成軍車生產任務的同時，東風認真履行黨風廉政建設責任，對腐敗零容忍。

（綜合報道）