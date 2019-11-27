五角大樓指中國再試射東風-41　美稱密集試射讓人不安

11美國《華盛頓時報》網站日前報道，五角大樓25日證實，中國最新型東風-41多彈頭洲際導彈於22日進行了飛行試驗，這是自2018年5月以來首次得到美軍官方確認的東風-41試射。

報道稱，美國情報機構認為，從該導彈在中國國慶70周年閲兵公開亮相來看，它已經實戰部署。在閲兵中一共展示了16枚東風-41，這種新型導彈將成為中國對抗美國的關鍵要素。

參加2019年國慶閱兵的東風-41。（資料圖片）

美國智庫國際評估與戰略中心軍事事務專家認為，此次試驗是自2012年以來對這種新型洲際導彈進行的第11次試驗。美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）此前告訴國會，中國一直在試驗包括東風-41在內的核導彈。

據稱，東風-41能夠攜帶多個可獨立瞄準的再入飛行器，射程可達1.5萬公里。

報道稱，在東風-41此次試射前一週，中國還進行了東風-31洲際導彈的飛行試驗，這是一種射程稍短的洲際導彈，也是中國快速發展的核武庫的一部分。此前中國還在6月對巨浪-3潛射洲際導彈進行過試射。

美國國防情報局局長羅伯特·艾殊利（Robert Ashley）早前發表的一段講話稱，「中國正朝着使其核武庫規模擴大一倍的目標邁進，這是中國史上核武庫最快速的擴張和多樣化進程。去年，中國在測試和訓練中發射的彈道導彈數量超過了世界其他國家的總和。」

美國華盛頓自由燈塔網站也提到，由於軍事保密，中國核彈頭總數並不完全為人所知。

艾殊利認為，中國擁有數百枚核彈頭，並稱中國以前的核力量是有限的，中國在2000年左右部署了第一枚機動式洲際導彈。