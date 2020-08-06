外交部批美「自身渾身污跡」：對華「淨網」計劃純屬荒謬可笑

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（5日）宣布對華實行「淨網」（Clean Network）計劃，將推出連串針對中國的措施，包括收回中國電訊運營商在美國的營運許可，以及要求將中國的應用程式從應用程式商店下架等。 對此，中國外交部發言人汪文斌周四（6日）回應稱，美國自身渾身污跡，卻大談「清潔網絡」，純屬荒謬可笑。

蓬佩奧在互聯網領域對中國採取了更為強硬的舉動。（AP）

根據美國國務院公布的消息，「淨網」計劃涉及五項措施，主要內容為：對中國電信提供的國際電信服務給予限制；美國APP下架所有不可信的中國應用程序；全面禁止中國企業，包括阿里巴巴、百度、騰訊、中國移動和中國電信提供雲服務；限制華為海洋正在建設的國際海底電纜項目。

汪文斌回應稱，蓬佩奧等美國政客一再以維護國家安全為藉口，濫用國家力量打壓遏制中國高科技企業，中方對此堅決反對。美方有關做法根本沒有任何事實依據，完全是惡意抹黑和政治操弄，其實質是要維護自身的高科技壟斷地位，完全違背市場原則和國際經貿原則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈安全，是典型的霸道行徑。

蓬佩奧指，華府希望將「不獲信任」的中國應用程式從美國的App Store上清除，並稱TikTok及WeChat等中國應用程式對美國民眾的個人資料構成嚴重威脅。（資料圖片/路透社）

汪文斌又強調，許多目前被美單邊制裁的中國企業都很無辜，「他們的技術和產品也是安全的，從來沒發生過一起類似『斯諾登事件』、『維基解密』的網絡安全事件，也沒有發生過一起類似『稜鏡門』 『方程式組織』 『梯隊系統』的網絡監聽監視行為。美國自身滿身污跡，卻大談什麼『清潔網絡』，這純屬荒謬可笑。」

他說，中方敦促美方糾正錯誤做法，為各國企業開展正常經貿合作創造條件，還世界一個自由、開放、安全的網絡空間。中國將繼續與世界各國一道，共同維護公平、公正、開放、非歧視的商業環境，促進國際科技交流合作，讓安全、可靠、優質信息技術為全球經濟復蘇和各國人民美好生活提供新的動力。

有分析指，美國實施「淨網」計劃，是中美在互聯網領域出現實質的脱鉤，此前輿論也聚焦中美是否會全面脱鉤。對於「脱鉤論」，中國外長王毅在周三公開回應指，中美應以合作而不是脱鉤，來推動兩國關係發展。

（綜合報道）