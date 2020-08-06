內蒙古包頭達茂旗一村民因鼠疫死亡　當地發佈鼠疫疫情Ⅲ級預警

據《內蒙古晨報》根消息，8月2日，內蒙古包頭市接到達茂旗衛生健康委報告，達茂旗石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村發生一例死亡病例，當地市、旗兩級醫療專家會診判定患者為腸型鼠疫，死亡原因為循環系統衰竭。達茂旗今天（6日）發佈鼠疫防控Ⅲ級預警。

達茂旗8月6日起進入預警期，預警時間從預警通報發佈之日持續至2020年底。

據悉，目前達茂旗對9名密切接觸者、26名密切接觸者的接觸人員已按要求進行集中隔離醫學觀察並給予預防性用藥及鼠疫核酸PCR檢測，目前無發熱等異常，鼠疫核酸PCR檢測結果均為陰性。

已對死者居住村實行封鎖隔離

此外，達茂旗還對死者居住地蘇吉新村實行封鎖隔離，劃定大小隔離圈，全面開展流行病學調查，強化隔離對象健康監測，對隔離圈內所有人員進行健康監測和鼠疫核酸檢測和宣傳教育等工作，對死者住所及其周邊農戶居住場所每日進行全面消殺，並在蘇吉新村及周邊開展滅蚤滅鼠、環境衛生清潔整治。

目前蘇吉新村所有村民無發熱等異常，鼠疫核酸PCR檢測結果全部為陰性。

包頭市政府方面表示，當前存在人間鼠疫疫情傳播的風險，各旗縣區、各部門、各單位要切實強化對鼠疫防控工作的重視，加大防控知識宣傳教育力度，強化聯防聯控和群防群控，進一步加強鼠間疫情監測，各級醫療機構要嚴格落實首診醫生責任制，做好預檢分診區、發熱門診的排查管理，做好鼠疫健康碼審驗。