中美關係持續惡化　美駐華大使晤上海市長：感謝中國援助防疫物資

在中美關係持續惡化以及新冠肺炎（COVID-19）疫情背景下，上海市市長龔正8月6日會見了美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。

據中共上海市委機關報《解放日報》8月7日消息，龔正在會見布蘭斯塔德時表示，當前，上海正統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。作為中國最大的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海是中美兩國經貿往來的重要橋樑，與舊金山等友城也交流頻繁。

龔正強調，開放是上海最大的優勢，上海將繼續深化改革、擴大開放，全力打造法治化、國際化、便利化的營商環境，熱忱歡迎包括美國企業在內的國際企業來滬投資興業並參加第三屆進博會。

對此，布蘭斯塔德表示，「面對新冠肺炎疫情，中國運往美國的防疫物資拯救了很多生命，其中很多來自上海，我們對此深表感謝。上海近年來取得了長足進步，希望進一步促進交流合作，共同克服疫情帶來的影響，祝願第三屆進博會如期成功舉辦。」

另外，美國駐上海總領事譚森（Sean Stein）也參加了會見。

中國外交部發言人趙立堅曾在4月8日稱，疫情在全球爆發後，中國已向120個國家和4個國際組織提供了包括普通醫用口罩、N95口罩、防護服、核酸檢測試劑、呼吸機等在內的物資援助。

另有數據顯示，中國在3月1日至4月30日，共驗放出口價值712億元人民幣的物資。其中包括：口罩278億隻，防護服1.3億件，新型冠狀病毒檢測試劑盒7,341萬人份，紅外測温儀1,257萬件，呼吸機4.91萬台，病員監護儀12.4萬台，護目鏡4,363萬副，外科手套8.54億雙。

隨着新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，已經基本控制住疫情的中國開始加大對其他國家的援助力度。（資料圖片）

在疫情背景下，中美關係持續交惡。一些美國政客此前不斷對中國進行指責，聲稱病毒源自中國武漢實驗室，並指中國偽造疫情數據。

最新數據顯示，截至8月7日9時，美國新冠肺炎累計確診5,031,670例，累計治癒2,575,986例，累計死亡162,780例，現有確診2,292,904。