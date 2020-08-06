中國駐美記者尚未獲簽證延期通知　外交部籲美方停止「政治打壓」

美國5月8日將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期。據環球時報報道，第一個90天將在8月6日到期。駐美記者雖然有按美國要求提交申請，卻尚無一人獲得延期簽證，甚至近40名記者沒有收到辦理簽證延期手續的通知。

針對美方大幅縮短中國駐美記者簽證期限一事，中國外交部發言人汪文斌呼籲美國停止對中國媒體和記者的「政治打壓」，否則中國將作出「必要和正當」的反應。

在8月6日的中國外交部例行記者會上，汪文斌表示，「一段時間以來，美方出於冷戰思維和意識形態的偏見，不斷升級對中國媒體的政治打壓，美方有關行徑嚴重干擾中國媒體在美開展正常的報道活動，嚴重損害中國媒體的聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流。」

美國發布公告指中國駐美記者簽證到期日為8月6日，但雖然有按美國要求提交申請，卻尚無一人獲得延期簽證，甚至近40名記者沒有收到辦理簽證延期手續的通知。（資料圖片）

汪文斌指責美國一方面標榜新聞自由，另一方面對中國媒體在美正常的採訪「進行干擾，橫加阻撓」，「這暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權行徑」。

汪文斌認為，造成當前局面起因和責任都在美國，並說：「美方應立即糾正錯誤，停止對中國媒體和記者的政治打壓，確保中方在美記者的人身安全、財產等合法權益不受侵犯，正常的採訪工作不受影響，如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將被迫作出必要和正當的反應，堅持維護自身的正當權益。」

美國5月8日將中國駐美記者簽證停留期限大幅縮短至90天以內，每90天就要重新申請延期。據官媒《環球時報》披露指，第一個90天將在8月6日到期。6日後，如果記者既沒有收到同意也沒有收到拒絕的結果，就意味着延期申請還在處理中，最長可以待到11月4日；如果收到了拒絕通知，就必須立即離開美國。不過，即使申請被批准了，時效也只有90天，中國記者需要在11月4日前再次提交延期申請，為下一個90天爭取「合法身份」。

而8月6日是美國給予中國駐美記者90天簽證有效期的最後一天。截至目前，尚未有中國駐美記者得到任何通知。

汪文斌指責美國一方面標榜新聞自由，另一方面對中國媒體在美正常的採訪「進行干擾，橫加阻撓」，「這暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權行徑」。（資料圖片）

對於美方的大幅縮短中國記者簽證期限一事，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江在8月5日接受新加坡《聯合早報》採訪時指出，「美國可能進一步限制中國媒體的活動，但如果全面驅逐中國記者，它在國際上很難自圓其說。」

德國之聲則指出，如果中國記者簽證被美國拒絕，北京可能對美國採取報復行動，兩國已經緊張的關係恐會進一步惡化。

《環球時報》總編輯胡錫進早前表示，美國針對中方駐美記者，建議中方針對以香港為基地的美國記者以作報復。香港外國記者會（FCC）表示，希望中、美及香港在此形勢下，不要以傳媒工作者的簽證作為武器。今年7月，《紐約時報》資深記者儲百亮（Chris Buckley）不獲發本港工作許可簽證，引起社會關注。FCC指出，近期本港多間傳媒告知，有外籍記者簽證或更新簽證延誤，情況極不尋常。

香港外國記者會（FCC）呼籲不要以傳媒工作者的簽證作為武器。（資料圖片）

FCC早前已敦促港府保證新聞工作者可自由及免除威嚇與阻礙地在港工作，而港府至今尚未有清晰保證。此外，FCC認為，中國政府要求美國記者要對美國政府行為負責，「是不公平和自欺欺人的」。同時，FCC亦譴責美國政府限制中國記者，並不合理地進行懲罰性對待。