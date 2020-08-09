響應學習「四史」　天津書記李鴻忠率400人看電影《決勝時刻》

8月7日，天津市委書記李鴻忠率領該市黨委、政府、人大、政協、政法和高校等領導班子約400人，集體觀看歷史題材影片《決勝時刻》。一周前的7月31日，李鴻忠曾率領當地高層觀看另一部歷史題材影片《古田軍號》。

據當地媒體《天津日報》報道，此舉是為深入開展「四史」學習教育，「回顧中國革命的光輝歷程」，「汲取砥礪奮進的智慧和力量」。

《天津新聞》的視頻畫面顯示，李鴻忠等人在天津禮堂落座在紅色的座位上。出於疫情防範的考慮，他們都戴着口罩，均相隔一個座位。

《決勝時刻》講述1949年春中共中央從西柏坡遷到北京香山「進京趕考」，毛澤東等中共高層決策結束國民黨在大陸的統治，籌備中國人民政治協商會議，籌劃建立新的全國性政權等一系列歷史事件。

據報道，天津市委常委與市人大常委會、市政府、市政協，以及市高級法院、市檢察院、武警天津市總隊、南開大學、天津大學的主要負責人、有關方面負責人和市直機關官員等約400人共同觀看了《決勝時刻》影片。

所謂「四史」是指「（中共）黨史」、「新中國史」、「改革開放史」和「社會主義發展史」。

2019年10月中共十九屆四中全會決定「加強黨史、新中國史、改革開放史教育」。此後又加上了「社會主義發展史」組成「四史」，並自2020年形成一場全國範圍的「四史」學習教育活動。

國家主席習近平在2020年7月22日參觀吉林省四平戰役紀念館時表示，「廣大黨員、幹部和人民群眾要很好學習了解黨史、新中國史，守住黨領導人民創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去。」

天津市在7月31日和8月7日兩次組織大規模集中觀看歷史題材影片的做法，正是「四史」學習教育活動的一部分。

中國其他地區也有類似活動，不過具體形式有別。如重慶市在3,900餘個黨組織中開展了「讀黨史、守初心、擔使命」活動，成立由20名市級宣講專家組成的「四史」宣講團隊，推動市直機關「四史」學習教育。