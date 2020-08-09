深圳航空客機2分鐘內急降近6千米曾發緊急代碼　官方：機械故障

深圳航空一架客機今日（9日）早上在飛行途中出現緊急情況，在兩分鐘內急降近6千米，更一度發出7700緊急代碼。其後客機受控，落地後機組人員及乘客均無人員受傷。

根據航空軟件飛常準業內版，客機從深圳寶安機場起飛約25分鐘後，在2分鐘內發生高度驟降情況。（21世紀經濟報道）

內媒報道指，該架深圳航空ZH9209客機於早上7時32分起飛，原定由深圳飛往西安。客機從深圳寶安機場起飛約25分鐘後，在2分鐘內發生高度驟降情況，客機從高空9297米驟降至3733米。客機發出7700緊急代碼，並在桂林上空折返深圳寶安機場。

其後客機將緊急代碼轉為普通代碼，表明客機的緊急情況已獲控制。客機於9時13分抵達深圳寶安機場，落地後機組人員及乘客均無人員受傷，但客機上有旅客因經歷數千米驟降而受驚。央視報道指，返航途中客機由機組人員正常控制飛機。

客機在桂林上空折返深圳寶安機場。（21世紀經濟報道）

深圳航空稱該航班因為機械故障返航，目前故障原因還在進一步調查當中，會安排其他航班運送涉事航班旅客。

涉事客機是空中巴士A330型客機，機齡逾2年。《21世紀經濟報道》指，有業內人士表示，7700為客機應答機代碼，當客機遇緊急情況，如機械故障、乘客需急救等時，將對外發送該代碼，以供空管人員特別對待。而從深航客機發生高度驟降的情況看，該人士分析，座艙失壓、玻璃出現裂痕等都會導致客機高度變化，通過在短期內下降高度，以確保飛機機體和乘客安全。

（綜合報道）