新冠肺炎｜內地增49宗確診　阿聯酋飛上海航班18確診啟動「熔斷」

8月9日（周日），內地新增新冠肺炎確診病例49宗，其中境外輸入病例35宗（上海18宗，山東4宗，四川4宗，廣東3宗，陝西3宗，遼寧2宗，浙江1宗），本土病例14宗（均在新疆烏魯木齊）。 此外，上海9日新增18宗境外輸入病例，病例都在2天內由阿聯酋入境，民航部門已啟動相關航班的熔斷機制。

在烏魯木齊天山區西河壩前街社區，社區工作人員為居民送去生活物品。（新華社）

境外輸入現有確診病例132宗，累計境外輸入確診病例2169宗。截至8月9日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例802宗，累計治癒出院病例79232宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84668宗。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者31宗（境外輸入24宗）；當日轉為確診病例3宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者283宗（境外輸入136宗）。

上海衛健委指，當地新增18宗境外輸入病例，都是在阿聯酋工作的中國人，分別於6日和7日乘班機飛抵上海，入關後集中隔離觀察期間出現症狀，被診斷為確診病例。

疫情爆發後，中國民航局實施「熔斷機制」政策，航班若有5名乘客核酸檢測結果呈陽性，則暫停航線一周；人數達10人，則暫停4周。而上述18名確診者中，有15人是乘坐7日同一航班，從阿聯酋出發途經斯里蘭卡轉機抵達上海。針對連續有航班出現確診病例，民航部門已啟動相關航班的熔斷機制。

（國家衛健委/新疆衛健委/上海衛健委/中新社）