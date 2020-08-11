【黎智英被捕】英國深表關注　中國大使館：任何人都沒有法外特權

壹傳媒創辦人黎智英10日被香港警方以涉嫌違反《港區國安法》拘捕，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發言人其後表態指深表關注，並認為是進一步顯示該法是被用作消除反對派聲音。 中國駐英國大使館發言人就回應稱香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，黎智英等人被捕是香港執法機構依法履職盡責，敦促英國認清現實和大勢，立即停止打著新聞自由的幌子詆毀《港區國安法》。

發言人指，英國不顧中國的嚴正立場，就黎智英等人被捕一事「指手畫腳」，再次干涉香港司法和中國內政，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。發言人稱，黎智英等一小撮「反中亂港分子」勾結外部勢力實施危害中國國家安全的行為和活動，觸碰法律底線，其被捕是香港執法機構依法履職盡責。

發言人提到，《港區國安法》有明確規定，依法保護香港人根據《基本法》等適用於香港有關規定享有的新聞、言論、出版、結社、集會、游行、示威等權利和自由，「但任何權利和自由都有法律規定的明確界限，要充分行使權利自由，就必須遵守法律要求，越過了這個底線和範圍，就要受到法律的制裁」。

發言人並稱，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，敦促英國認清現實和大勢，立即停止打著新聞自由的幌子詆毀《港區國安法》，停止為香港「反中亂港分子」撐腰打氣，停止干預香港事務和司法獨立，停止以任何方式干涉中國內政，「否則必將搬起石頭砸自己的腳」。

（綜合報道）