中美角力│去掉「中國」兩字　美國駐華大使館微博頭像改變惹議

今天（11日）美國駐華大使館的官方認證微博頭像悄然改變的消息在內地網絡熱傳，網友發現新的微博頭像上，從「中國．北京」的底標變成了「北京」，「中國沒有了」。有內地自媒體分析更換頭像的背後耐人尋味。

網友對美國駐華大使館新浪微博頭像變更歷史進行了核查，從頭像相冊可以清楚地看到頭像變更歷史：

微信公眾號「鐵拳腹地」稱，看看這兩個頭像的差別：原來藍底白字的外環沒有了，變成了白底黑字；圖案上的五角星由金黃色變成黑色；中國．北京的底標變成了北京，去掉了中國。

「鐵拳腹地」指出在新的頭像中去掉了「中國」作為所駐主權國的宣示，只突出了駐地北京，結合中美之間近兩年來的不斷衝突升級，從美國官方把執政黨和所在國人民分開對待，對一些官員進行「長臂管轄」制裁、凍結財產等等眾所周知的情況，而且在港版國安法在香港實施後抓了很多人的情況下，公然去掉了頭像上的所駐主權國的名字，是否是一種宣示或者暗示，或是下一步徹底脫鉤、斷交，甚至開戰的前奏？在特殊的時候特殊的行動，雖然變化悄然，但是耐人尋味。

此外頭像上的五角星由金色變成了黑色，眾所周知，金色的五角星是中國國旗的標誌和顏色，由金色變成黑色是否也有所暗喻；藍底白字的舊頭像和白底黑字的新頭像，其變化也是在字體的顏色上面，顏色的變化始終在試圖傳遞什麼樣的關係變化、價值觀變化；「鐵拳腹地」稱，都說「色彩是感情的語言」，結合被去掉的和改變的顏色，不難窺探背後的國家情緒的變化。

美國駐華使領館官方推特的頭像同樣去掉了「中國」兩字。（截圖）

而內地網友則在美國駐華大使館微博留言：「去中國化？」「中國，沒了」「感覺像花圈」。此外美國駐華大使館微博頭像更換的當天（8月10日）正值美國衛生部長阿扎爾訪台，有內地網友指出「這意味著什麼？北京不意味著中國？或者下一步會出現美國駐華大使館—台北？」「看來美駐台使館很快就會登場。」