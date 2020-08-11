環時：美粗暴開拆中國駐聯國代表團所訂傢俱　中方將採取對等措施

內地官媒《環球時報》今天（11日）晚間發文稱，美方早前粗暴開拆查驗了中國駐聯合國代表團訂購的一批總共60件的傢俱（公務用品），嚴重違反國際慣例。 《環球時報》稱，中方將對美方採取對等措施是可以預期的。

據稱，近期，中國常駐聯合國代表團訂購了60件傢俱(主要為梳化、椅子、茶几等)。為辦理清關手續，常駐團於6月30日按美方要求提交了申請材料。因未獲答覆，常駐團於7月13日催促美使團辦紐約辦公室儘快辦理，該辦當日答覆稱，到港集裝箱正在接受檢查，檢查完成後才能批復清關申請，常駐團隨即向美方提出嚴正交涉，強調此批貨物系中方公務用品，且中方已按美方要求履行清關手續，美開拆查驗的做法不符合國際慣例。

針對美粗暴開拆中國駐聯合國代表團所訂購傢俱，《環球時報》稱，中方將對美方採取對等措施。（資料圖片）

《環時》指，經中方反復催詢，美使團辦終於批復常駐團清關申請，清關代理於7月23日將傢俱送抵常駐團，此時已距中方按美方要求提交申請材料將近一個月；而經檢查發現，此次集裝箱鉛封已被替換，貨物中有12件外包裝被明顯撕壞並貼上美方檢驗標識。

胡錫進：美國存心找茬，像個「外交流氓」

《環時》指，美方開拆查驗中方外交使團公務用品的做法粗暴蠻橫，顯然不符合國際慣例，損害中美互信與合作，這是蓄意製造麻煩和障礙，根據國際慣例，中方有權採取對等措施。

《環時》總編胡錫進則在微博對此發文稱，美方這是「存心找茬」，在對華問題上頻頻表現得像一個「外交流氓」。胡錫進說，對等原則是外交關係的基石，幾輪交手，中方堅守這一原則的決心和能力都已經明確無誤，如果美國的確是個文明國家，就請他們停止各種無賴操作，回歸到大國外交的應有禮數上來。