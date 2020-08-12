新冠肺炎｜內地增25宗確診　專家：烏魯木齊無症狀感染者比例高

8月11日（周二），內地報告新冠肺炎新增確診病例25宗，本土病例9宗均在新疆烏魯木齊，另外有境外輸入病例16宗（廣東6宗，上海4宗，內蒙古1宗，浙江1宗，福建1宗，山東1宗，四川1宗，陝西1宗）。

烏魯木齊市疾控中心正全力展開流行病學調查。（新華社）

境外輸入現有確診病例158宗，累計境外輸入確診病例2216宗。截至8月11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例761宗，累計治癒出院病例79342宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84737宗。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者20宗；當日轉為確診病例2宗；尚在醫學觀察無症狀感染者288宗。

烏魯木齊無症狀感染者比例在早期較高

國家衛健委醫療救治組成員邱海波11日接受央視節目《新聞1+1》採訪時表示，在武漢疫情中，患者確診時有三分之二的人有發燒及咳嗽等症狀，但在這一次烏魯木齊疫情中，確診病例裡有一半的患者在起初是完全沒有症狀，僅約五分之一的患者有發燒，更少的患者有乏力症狀等，臨床症狀非常不典型。由於患者以為自己沒事，造成家庭聚集性傳播。

邱海波又稱，這一次烏魯木齊疫情中無症狀感染者比例在早期比較高，可能高過以往各地報告的數字，這跟當地整個管控措施非常有利，大規模核酸檢測和排查非常及時有關。在大規模核酸篩查之下，會較早找到一些核酸陽性但還沒有發病的病人。

（綜合報道）