新冠肺炎｜旅加大熊貓面臨斷糧危機　中方：正辦理回國手續

因新冠肺炎疫情爆發後難以運送足夠鮮竹，加拿大卡爾加里動物園（Calgary Zoo）5月決定，將兩隻大熊貓「二順」和「大毛」送回中國，比兩國協議的時間提前了2年半。 然而因國際旅行受限，兩隻大熊貓如今仍滯留卡爾加里動物園，且正面臨「斷糧」的挑戰。成都大熊貓繁育研究基地10日（周一）表示，基地正在積極辦理這兩隻大熊貓回國的各項手續。

2018年，動物園遊客與「大毛」自拍合影。 （中新社）

卡爾加里動物園近日表示，目前尚未獲得這兩隻大熊貓的跨國運輸許可。動物園總裁郎蒂爾（Clément Lanthier）説，這一情況正危及大熊貓的健康。目前兩隻大熊貓食用的新鮮竹子由動物園採購自加拿大西海岸的卑詩省，但園方表示，這一供應預計只能持續到9月。

對於大熊貓而言，99%的食物是新鮮竹子。每隻成年大熊貓日均消耗約40公斤鮮竹。動物園曾表示，「如果不能把竹子送到熊貓這兒，希望能把熊貓送到竹子那兒」。

官媒《環球時報》11日報道指，卡爾加里動物園回覆表示，拿到中方的許可之後，會立即安排航班送兩隻大熊貓回到成都大熊貓繁育研究基地。該園工作人員還表示：「大熊貓現在非常健康，得到了動物園的特殊照顧。」成都大熊貓繁育研究基地則表示，基地正在積極辦理這兩隻大熊貓回國的各項手續。

據早前報道，按照中加兩國的協議，這兩隻大熊貓本來在2023年送還中國。惟新冠肺炎疫情爆發後，動物園無法通過商業航班每周2次運來足夠多的新鮮竹子，所以決定提前2年半將「二順」和「大毛」送回中國。

大熊貓加悅悅（上）與加盼盼在對望。（中新社）

雄性大熊貓「二順」和雌性大熊貓「大毛」於2013年來到加拿大，在多倫多動物園產下兩隻大熊貓「加盼盼」和「加悅悅」後，於2018年移居到卡爾加里動物園。據加媒報道，「加盼盼」和「加悅悅」已於今年一月份回到中國。

（綜合報道）