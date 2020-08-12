【中美關係】中國副外長樂玉成：已做好隨時與美方對話的準備

連日來，中美關係持續惡化成為國際關注的焦點。中國外交部副部長樂玉成日前接受採訪談及兩國關係，他說美國在21世紀復活「冷戰」，讓人感到「麥卡錫主義」的幽靈又在美重現。他又表示，已做好隨時與美方同行對話的準備。

8月11日，中國外交部副部長樂玉成在接受中國網媒觀察者網「中國論壇」欄目專訪時，就中美關係的現狀發表意見，並對未來把握兩國關係正確方向提出了期待。

自新冠肺炎疫情在全球爆發以來，美國政客多次發表「中國病毒」言論，並指責中國疫情數據造假；此外，美國亦對香港事務多有行動。對此，樂玉成表示，美國一些政客的行為方式有兩大特點，一是說謊張口就來，二是違法家常便飯。這些政客經常謊話連篇，尤其是詆譭抹黑中國時信口開河，令人啼笑皆非。

樂玉成認為，美國近期針對中國的一系列做法，是在21世紀復活「冷戰」，讓人感到「麥卡錫主義」的幽靈又在美重現，現在美國對華人科學家進行「獵巫」行動，任意滋擾、抓捕中國留學生的做法，同當年麥卡錫時代何其相似。

近期美國打壓中國企業字節跳動旗下的TikTok視頻軟件，此舉引起國際社會的高度關注。

樂玉成對此表示，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，威脅在45天內強制出售或禁用它，TikTok即使被收購也要把大筆錢交給美國政府。這哪裏是什麼「交易的藝術」？分明是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫。

樂玉成在訪談中表示，中國人從來都襟懷坦蕩、以誠待人，不會咄咄逼人，更不會仗勢欺人。但謙和有禮不意味着不講是非、放棄原則。中方的原則很明確，不惹事，但也不怕事，不會隨小人起舞，但也絕不容他們胡來。

樂玉成指出，歷史上美國沒少對中國進行各種圍堵、制裁，中國也挺過來了，而且道路越走越寬廣，前途越來越光明。最近，美國宣布制裁中國中央政府和香港特區政府11名官員，並沒有嚇倒中國。相反，都覺得上美國製裁名單很光榮。美國的制裁名單變成了一份「表揚名單」。

對於當前中美兩國的處境，樂玉成表示，已做好隨時與美方同行對話的準備。