蓬佩奧出訪中歐　警告威權主義仍在中俄等地存在

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月11日展開東歐多國訪問之旅，包括捷克、斯洛文尼亞、奧地利和波蘭，外界估計此行重點包括中國和5G技術等問題。

報道指，蓬佩奧此行會將試圖遊說東歐國家政府棄用華為建造5G網絡和相關服務，同時希望在能源供應上，這些國家可以減少對俄羅斯的依賴。

蓬佩奧11日抵達捷克西部城市比爾森（Pilsen），出席當地獲美軍解放75周年活動上致辭，指捷克和斯洛伐克民眾在1989年天鵝絨革命時爭取自由、民主、法治、尊重人權等，但警告威權主義至今仍在北京、莫斯科及德黑蘭存在，呼籲大家仍需作出防範。

Honored to visit Pilsen today to remember the brave American soldiers whose courage and dedication helped defeat fascism. We must never forget the principles for which the generation of 1945 fought: freedom, security, democracy, human rights, and the rule of law. pic.twitter.com/8NLTuPyVCc — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 11, 2020

根據日程安排，蓬佩奧12日會與捷克的多間技術公司代表會面，討論5G，另外亦會與總理巴比什（Andrej Babis）舉行會談，討論核能源合作及推動中及東歐在基建、數碼互聯互通等合作議題。並會在國會發表演說。

蓬佩奧13日轉抵斯洛文尼亞，與該國簽署一項有關5G安全問題的雙邊協議，之後再到奧地利，和總理爾茲（Sebastian Kurz）會面，討論兩國貿易關係，亦會到訪位於當地的國際原子能機構（IAEA）總部，與總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）舉行會談，內容可能涉及伊朗核問題。

而波蘭則是蓬佩奧東歐之行的最後一站，他會與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等領導人會面，討論5G安全、疫情、能源、以及加強軍事合作等問題。

美國國務卿蓬佩奧再次出訪歐洲，就俄羅斯及華為等議題遊說盟友加強合作。（AP）

美國日前宣布減少駐德國美軍的數目，因此華府會否將部分兵力移向東歐地區成為焦點，俄羅斯衛星通訊社11日報道，蓬佩奧到訪捷克前，總理巴比什稱，捷克政府沒有看到在捷克部署美國軍隊的理由。

而《歐洲時報》則指，蓬佩奧時隔半個月再次訪歐備受關注，分析認為，華府在捷克與俄羅斯就關係正常化召開會議前打入「楔子」，利用波蘭繼續推進北約部署，拉攏中東歐國家棄用華為公司等。