中共元老高崗遺孀李力群去世四個月後官方發訃告

今年4月6日，原中央人民政府副主席高崗的遺孀李力群在北京逝世，享年100歲。 官方通訊社新華社8月12日發通稿，稱「教育部原學生管理司顧問李力群同志，于2020年4月6日21時37分因病在北京逝世，享年100歲」。 新華社指，李力群逝世後，中央有關領導以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。

據新華社，李力群1920年12月出生于江蘇省睢寧縣，1937年12月在西安八路軍辦事處學習，1938年5月赴延安陝北公學學習，同年7月加入中國共產黨。李力群1939年10月起先後任陝甘寧邊區黨委秘書處秘書，延安縣柳林區委宣傳科科長、區委委員；1947年1月起先後任中共松江省委婦女部部長秘書，東北第一育才小學校校長，中共中央東北局婦委委員、東北婦聯執行委員、東北總工會執行委員；1953年4月起先後在中央人民政府教育部小學教育司、中華人民共和國勞動部調配局、中華人民共和國高等教育部學生管理司工作；1971年12月起先後在北京圖書館、教育部學生管理司工作，曾任教育部學生管理司辦公室主任、顧問。1983年8月離休。李力群是第四屆全國人民代表大會代表、政協第五屆全國委員會委員。

內地媒體在李力群離世時已經報道她的死訊，但因當時疫情嚴重，她的遺體告別式延至7月31日才在北京八寶山殯儀館舉行。

高崗曾是中共領導人，但在1954年自殺身亡，李力群文革結束之後，一直致力為丈夫平反。