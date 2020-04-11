中共元老高崗遺孀李力群逝世　齊心習遠平送花圈

4月6日，原中央人民政府主席高崗的遺孀李力群在北京逝世，享年100歲。網上流傳的照片顯示，李力群的靈堂上，國家主席習近平母親齊心和胞弟習遠平均有贈送花圈。 高崗在1950年代因為「反黨」遭批判而自殺，此後更被開除黨籍。李力群晚年致力為丈夫平反，但未能如願。

李力群出生於1920年，江蘇人，1937年投身中共革命，翌年在延安入黨，1940年與高崗結婚，兩人育有5名子女。

網上流傳李力群家中靈堂的照片，照片顯示習近平母親齊心和弟弟習遠平均送上花圈。（網絡圖片）

高崗原名高崇德，陝西人，1926年加入中共，早年在西北地區工作，與習仲勛是中共陝北革命根據地創建人。1945年6月，高崗當選中央政治局委員，國共內戰期間曾先後擔任中共中央東北局第一書記、東北人民政府主席、東北軍區司令兼政委等職務，中華人民共和國成立後，任中央人民政府副主席、東北人民政府主席，集東北黨政軍大權於一身，號稱「東北王」。1953年，他奉調進京出任國家計劃委員會主席，此後與饒漱石密謀取代劉少奇和周恩來，但事敗並遭批判，最終在1954年自殺身亡。1955年，被開除黨籍。

高崗在1954年自殺身亡後，李力群仍獲得保護，在教育部工作，並曾獲安排擔任中國人大代表、中國政協委員。

高崗（右）和毛澤東。（網絡圖片）

文革結束之後，她致力為丈夫平反，據她自述，時任中共中央組織部長胡耀邦對她說：「高崗是黨內問題，不是反黨、反毛主席，有錯誤，犯了自由主義。」但因為鄧小平、陳雲等人反對而無果。

但是，李力群並不氣餒。此後，每一屆中共中央領導上任，她都要寫信申述高崗問題。

據她回憶，2004年，中共中組部常務副部長趙洪祝代表中共告訴她：中央對高崗問題很重視，組織了人力，用了三年的時間，查閲了500多份檔案。高崗同志對西北、東北根據地的創建及建國之初的抗美援朝確實做了很多貢獻。但是高崗的問題是1955年黨的代表大會通過的，還不宜作出平反。

高崗夫婦在延安合影。（網絡圖片）

最近幾年，中共官方對高崗的態度有所調整，重修高崗墓碑，允許出版《高崗傳》，對民間相關紀念活動不干預，中國央視播放的紀錄片《習仲勛》數次提到高崗。

李力群還應邀參加紀念習仲勛誕辰100周年座談會。不過，中共官方始終未為高崗恢復「同志」身份。