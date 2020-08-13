解放軍東部戰區台灣海峽實戰化演練　稱部隊將時刻保持高度戒備

台海局勢升溫，解放軍東部戰區發言人張春暉空軍大校在周四（13日）表示，解放軍東部戰區近日多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續進行實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。 張春暉指，近來個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

東部戰區海軍航空兵某艦載機團與052D型導彈驅逐盤廈門號，在東海某海域聯合展開臨檢拿捕訓練。（影片截圖）

張春暉強調，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊進行巡邏及訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要采取的必要行動。戰區部隊將時刻保持高度戒備，采取一切必要措施，堅決回擊一切制造台獨、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據此前浙江舟山海事局發布的航行通告，浙江舟山相關海域有實彈射擊訓練，時間為8月11日至8月13日的每天早上6時至中午12時，期間有關海域禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。

廈門號隨艦特戰隊員駕駛快艇向可疑目標駛去。（影片截圖）

另《央廣軍事》報道，東部戰區海軍航空兵某艦載機團與052D型導彈驅逐盤廈門號，日前在東海某海域聯合展開臨檢拿捕訓練。艦載直升機按照廈門號提供的情報駛向指定海區進行偵察，在發現可疑目標武裝人員後，機組持續保持低飛繞空，判明並回傳敵方人員數量等資料。廈門號隨艦特戰隊員隨後集結，駕駛快艇向可疑目標駛去。特戰隊員操縱快艇在可疑目標周圍交替繞行，繼而伺機登船搜索艙室。

（綜合報道）