台國防部譴責解放軍戰機跨越台海中線　罕見強調防空導彈全程監控

台灣國防部發言人史順文，今天（11日）在國防部例行記者會中，再度強烈譴責昨日上午解放軍多架殲10、殲11等戰機，多次跨越台灣西方空域防空識別區內的虛擬海峽中線，使得台軍戰機多批次升空緊急攔截驅離。史順文強調，解放軍軍機越過海峽中線，「就是侵門踏戶，為了維護空防，以及國家安全，台軍必須透過諸般手段因應嚇阻。」

特別罕見的是，以往台灣國防部面臨解放軍機接近台灣空域的固定聲明，僅呼籲台灣民眾放心、台軍皆有因應作為。但是此次聲明中，台灣國防部刻意放入「地面防空導彈全程監控」等字眼，使得整個緊急狀況的畫面更為寫實。

但是史順文並未詳細說明台軍地面防空導彈，是否已經鎖定、或者捕捉到解放軍軍機訊號、甚至開啟雷達照射等警吿功能，僅強調台軍相關單位「依照國軍經常戰備時期、突發狀況處置規定，派遣適當兵力，實施廣播、攔截、警戒及防空導彈監控等應處作為。」他強調台軍「秉持不挑釁、不怯敵以及愈接近本島，愈積極處置」等原則來進行接敵任務。

根據了解，台軍目前部署在西岸的防空導彈密度，相當密集，光是美製愛國者PAC-2+/3型的混和搭配，就裝備了北中南三個旅，共九個營區，遍布台北市、新北市、台中市、嘉義縣、高雄市、台南市以及高雄市，彈幕防禦網相當密集。且台灣自制的天弓三型防空導彈，如今也以裝備一個旅，部署地區着重載台灣東部，包括宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。

台灣西部地區部署密度相當高的愛國者PAC-2+/3型防空導彈的混搭，一共有9個營區部署數量不定的導彈機動陣地發射車與陣列雷達照射車等裝備。（陳宗逸／多維新聞）

此外還有天弓一、二型混搭防空導彈窖射基地，於新北淡水和高雄市中油煉油廠區附近，皆有抗炸能力良好、裝備有高功率長白陣列雷達的固定基地。此外，台軍在澎湖保有一個天弓一、二型的機動導彈車連，在馬祖東引島，也有一個大型窖射抗炸基地，混搭天弓二型導彈的防空型以及彈道導彈型，在關鍵時刻，可以發揮牽制作用。

此外，台灣國防部也強調，目前因應解放軍將在8月展開南海東沙島附近的島嶼奪還演習，台軍已經加派陸戰隊增防東沙島，攜帶重型武器防止解放軍奪島行動，目前情勢的確緊張，也不排除解放軍因為近日台、美之間的關係歷史性地加快改變，故在軍事冒險行動上，會有更令人憂心的動作突然發生。

台灣國防部緊急派遣陸戰隊99旅部份單位士兵，「短暫駐守」東沙島，以因應突發危機。（陳宗逸／多維新聞）

目前東沙島防務雖有陸戰隊99旅不明數量的隊員持重武裝進駐，據知武裝包括刺針（Stinger）DMS雙聯裝發射型防空導彈，以及數量龐大的反坦克火箭，可能包括台灣中山科學研究院自行研發的紅隼火箭，以及不明數量的台陸軍移撥的美製各式反坦克導彈等。由於東沙島地形限制的關係，目前無法進駐重型甲車進行防務，是否增援台軍雲豹30公釐煉炮甲車進行防守，台軍內部晦澀高深，並不明言。