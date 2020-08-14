解放軍通報在台海實戰化演練　美軍列根號航母同日離開往菲律賓海

解放軍東部戰區周四（13日）通報近日在台灣海峽及南北兩端連續進行實戰化演練。發言人張春暉空軍大校表示，戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整。 就在解放軍通報當天，美國太平洋艦隊發布消息，指此前台灣海峽附近東海航行的美國海軍列根號航空母艦，現已航行至菲律賓海。

「南海戰略態勢感知計劃」在8月13日發布列根號航母的活動軌跡圖。（SCSPI）

官方傳媒《環球時報》引述相關專業人士分析，解放軍今次的實戰化演練，充分說明即便是美國航母在台灣周邊游弋，也絲毫不影響對台作戰的行動演練，「無論是誰膽敢觸碰侵犯中國領土的高壓線都會遭到打擊。」

據了解，列根號航母近期頻繁在東海活動。「南海戰略態勢感知」曾在7月30日發布消息指，7月28日的衛星圖像顯示，在奄美群島西北方向的東海發現列根號航母正向南航行。及至8月1日，列根航母在日本橫須賀港短暫停靠，但翌日又出港執行任務，隨後再次進入東海。

「南海戰略態勢感知計劃」在周四亦有消息，指8月12日的衛星圖像顯示，列根號航母位於衝繩以南，正向西航行，即將進入東海。美國太平洋艦隊在同日則稱，列根號航母8月11日在東海展開艦載機的相關飛行訓練活動。值得注意是，當時正值美國衛生部長訪台，列根號航母在台灣周邊機動游弋，被認為意在威懾中國大陸。

列根號航母在8月13日已抵達菲律賓海並進行艦載機訓練。（網上圖片）

及至8月13日，東部戰區對外通報在台灣海峽及南北兩端連續進行實戰化演練。雖然未有說明具體時間，但按照此前浙江舟山海事局的航行通告，8月11日至13日在舟山黃大洋海域有實彈射擊，被認為應是演練的一個重要組成部分。就在同一天，美國太平洋艦隊指列根號航母已經駛離東海，航行至菲律賓海。

（綜合報道）