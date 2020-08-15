蓬佩奧籲華參加中美俄軍控談判　中國代表斥其顛覆國際核裁軍共識

美國國務卿蓬佩奧14日在與奧地利外長雪倫貝格舉行的聯合記者會上表示，中方缺席了「中美俄三邊軍控談判」這一重要談判，並敦促中方參加。 對此，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表王群14日表示，蓬佩奧將中方扯入三邊談判，顛覆了國際核裁軍共識；中方在遵守國際公認核裁軍共識的基礎上參與相關進程，絕不缺席。

中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表王群。（網絡圖片）

王群說，全球核裁軍怎麼搞，國際社會對此是有明確共識的，並據此形成了一系列國際法律文書，其中明確規定：美國和俄羅斯擁有世界上最龐大的核武庫，對核裁軍負有特殊、優先責任，應以可核查、不可逆以及具有法律約束力的方式，進一步大幅度、實質性削減其核武庫。條件成熟時，其他核武器國家加入多邊核裁軍談判進程。戰後70年全球戰略穩定得以維持、世界和平得以維護，離不開上述國際共識和國際軍控、裁軍與防擴散體系。

王群說，中方不參加「三邊軍控談判」，但從不回避自己所承擔的核裁軍國際義務。中方始終是現有國際軍控、裁軍與防擴散機制和戰後國際體系的參與者、支持者和維護者，但我們只能在遵守國際公認核裁軍共識的基礎上參與相關進程，該我們做的，我們絕不缺席。

王群說，蓬佩奧一廂情願，硬要把中方扯入三邊談判，顛覆了國際核裁軍共識，顛覆了全球戰略穩定，也顛覆了戰後國際秩序。我們敦促美方在美俄雙邊核裁軍方面重拾互信，與俄方就此進行嚴肅談判，不要再為自己進一步「退群」「毀約」尋找藉口。

（新華社）